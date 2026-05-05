مصرع زوجين في حادث تصادم برافد الطريق الدولي بكفر الشيخ

لقى زوجان بكفر الشيخ مصرعهما، وذلك إثر وقوع حادث تصادم على رافد الطريق الدولي «بلطيم - الرياض»، أمام قرية الخنزيرة.

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم أمام قرية الخنزيرة برافد الطريق الدولي بنطاق دائرة مركز الرياض.

أسفر الحادث عن حدوث تلفيات بالمركبتين ووفاة ل.ا 76 سنة بالمعاش، يقيم بمدينة كفر الشيخ، وزوجته ر.ع 43 سنة، ربة منزل.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي، تبين أن سبب الوفاة نزيف داخلي بالمخ، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وتوقف عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية.

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين، ولم تتأثر الحركة المرورية، وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 4314 لسنة 2026 جنح مركز الرياض.