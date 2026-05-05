بعد مصرع طفلين.. محافظ كفر الشيخ يوجه بصرف إعانة عاجلة لضحايا حريق بيلا

وجّه المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، بصرف إعانة مالية عاجلة من المحافظة لأسرة المواطن (ي.م.ع.ج) بقرية انطونيادوس التابعة للوحدة المحلية بالناصرية بمركز بيلا، وذلك عقب الحريق الذي اندلع بشقته السكنية بالدور الثالث، وأسفر عن وفاة طفلين يبلغان من العمر 5 و7 سنوات، إلى جانب تلف محتويات الشقة.

وقدّم محافظ كفرالشيخ، خالص العزاء والمواساة لأسرة الطفلين، في هذا المصاب الأليم، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في الوقوف بجانب الأسر المتضررة وتخفيف آثار مثل هذه الحوادث القاسية.

كما وجّه محافظ كفرالشيخ لمديرية التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف الإعانة العاجلة الخاصة بالتضامن، وتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسرة، مع متابعة حالتهم بشكل مستمر، لضمان تجاوز تداعيات الحادث في إطار من الرعاية الإنسانية والدعم المجتمعي.