حركة فتح: نثمن موقف الاتحاد الأوروبي الرافض للتغيير الديموغرافي في غزة

أكد ماهر النمورة، المتحدث باسم حركة فتح، أن الحركة تُثمّن موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لأي تغيير ديموغرافي في قطاع غزة، معتبرًا أن هذا الموقف يعكس توجهًا دوليًا مهمًا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن هذه المواقف تمثل خطوة نحو إنصاف الفلسطينيين ورفض ممارسات الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بالحصار والعمليات العسكرية المستمرة، مشيرًا إلى أن ما يحدث في غزة يمثل "إبادة جماعية" تستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.

ودعا النمورة المجتمع الدولي إلى تقديم دعم فعلي للفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة، مع ضرورة استمرار الضغوط السياسية لوقف الانتهاكات.

في سياق متصل، انتقد تصريحات بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، واصفًا إياها بأنها "عنصرية ومتطرفة"، وتعكس أطماعًا توسعية تستهدف الأراضي الفلسطينية ودولًا عربية مجاورة، محذرًا من تداعيات هذه السياسات على استقرار المنطقة.