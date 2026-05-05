انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة انه نظرًا للقيام بأعمال إصلاحات طارئة خارجة عن إرادتها بمحطة مياه الأميرية وإيقاف المحطة عن العمل خلال فترة الأعمال.



الأمر الذى سيؤدى إلى قطع المياه عن مناطق (الزيتون – حدائق القبة – الاميرية – الزاويه الحمراء ) .



- وشوارع ( الاهرام – عثمان بن عفان – إسماعيل رمزى - إبراهيم اللقانى - السباق - ميدان روكسى ) ومتفرعاتهم بمصر الجديدة

- وضعف المياه عن مناطق ( امتداد رمسيس 1 ، 2 – عمارات التعاونيات ومساكن الجبل الاحمر – منشية البكرى ) .



وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشر مساء يوم الأربعاء الموافق 6-5-2026 وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الخميس الموافق 7-5-2026 ولمدة 6 ساعات.



وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه.



وقد قامت الشركة بتجهيز والدفع بكافة إمكانياتها من معدات و مهندسين وفنيين وعمال للعمل على سرعة نهو الأعمال فى أقرب وقت وعودة المياه.



هذا وسيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01006665125.



وإذ تأسف الشركة عن فترة انقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها.