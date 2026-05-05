اشتروا وحدات سكنية.. عنصرين جنائيين يغسلان 15 مليون جنيه

قامت الأجهزة الأمنية، بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 15 مليون جنيه ، متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.



وا ضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطه التجارية – شراء الوحدات السكنية).

وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (15) مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.