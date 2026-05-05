أوسكار رويز في دائرة الجدل بعد تصريحات عن أداء الحكام

أثار الناقد الرياضي أحمد عبدالباسط جدلاً تحكيميًا واسعًا، بعد حديثه عن عدد من الحالات الجدلية في الدوري المصري، مقارنًا بينها وبين لقطة مثيرة للجدل في مباراة الأهلي وسيراميكا.

وأوضح عبدالباسط، خلال برنامج “قهوة فايق”، أن مباراة كهرباء الإسماعيلية وطلائع الجيش شهدت حالة لمسة يد داخل منطقة الجزاء، تم الرجوع فيها لتقنية الفيديو، قبل أن يستدعي الحكم عاشور حكم الساحة حمادة القلاوي، والذي احتسب في النهاية ركلة جزاء.

وأضاف أن هذه الحالة أعادت للأذهان لقطة مشابهة في مباراة الأهلي وسيراميكا، والتي أثارت جدلًا كبيرًا وقتها حول مدى صحة احتساب ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وأشار إلى أن الخبير التحكيمي أوسكار رويز اتخذ قرارًا بإيقاف الحكم حمادة القلاوي، بسبب اختلافه في تقييم بعض الحالات التحكيمية، موضحًا أن رويز كان يرى أن بعض اللقطات لا تستدعي احتساب ركلات جزاء، وهو ما أدى لوجود تباين في القرارات.

ولفت إلى أن رويز يقوم بعد كل مباراة بإرسال الحالات التحكيمية عبر مجموعة خاصة بالحكام لمناقشتها، إلا أن بعض المباريات الكبرى، وعلى رأسها مواجهة الأهلي والزمالك، شهدت جدلًا حول بعض القرارات، من بينها ركلة جزاء للأهلي لم يتم التطرق لها بنفس الشكل في النقاشات التحكيمية، على حد قوله.

واختتم: "أن تقييم الحالات التحكيمية يظل محل خلاف بين الحكام، حيث تختلف الرؤى بين أغلب الحكام، وهو ما ينعكس على القرارات داخل الملعب من مباراة لأخرى.