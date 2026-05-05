الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

شهدت سواحل مدينة سيدي براني غرب محافظة مطروح واقعة غريبة، بعدما لفظت الأمواج المرتفعة جسمًا حديديًا ضخمًا على شكل صندوق، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.



وبحسب ما تم تداوله، دفعت التيارات البحرية القوية هذا الجسم إلى الشاطئ بشكل مفاجئ، دون معرفة مصدره أو طبيعته، وسط ترجيحات بأنه قد يكون جزءًا من معدات بحرية أو حطامًا قادمًا من عرض البحر.



وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة استقرار الجسم على الرمال، حيث بدا كبير الحجم ومغلقًا بإحكام، ما زاد من حالة الغموض حول محتواه، خاصة مع عدم صدور أي بيان رسمي حتى الآن يوضح حقيقته أو كيفية وصوله إلى الشاطئ.

