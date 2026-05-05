يتحرك دون سائق.. النقل تطلق تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل أمام الجمهور غدًا | صور

أعلنت وزارة النقل عن تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل في المسافة من محطة المشير طنطاوى وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة لخدمة جمهور الركاب ، في الفترة من 6 صباحا حتى الساعة 6 مساءا يوميا بدءاً من غد الأربعاء الموافق 6 / 5/ 2026.

محطات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل

وحيث تشمل محطات هذه المرحلة عدد 16 محطة هي ) المشير طنطاوى - وان ناينتى - المستشفى الجوى - النرجس - المستثمرين - محطة اللوتس - جولدن سكوير - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - الحى R1- الحى R2 - المال والأعمال - مدينة الفنون والثقافة – الحي الحكومي – مسجد مصر – مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة (

ويمثل تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل نقلة هامة في وسائل النقل ‏الجماعي ويأتي تشغيلها في إطار خطة وزارة النقل لتعظيم وتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي بدلا من السيارات الخاصة كما ان ان المونوريل وسيلة نقل سريعة وعصرية ، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏ ، ‏بالإضافة الى تقليل الضوضاء نظراً لحركة القطارات علي عجلات مطاطية كما ستساهم هذه المرحلة في تسهيل الوصول إلى مختلف المناطق السكنية والأحياء. بالقاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة و الربط مع عدد من المعالم الرئيسية مثل مراكز المؤتمرات والمعارض، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق، المساجد، المولات التجارية، الجامعات والمدارس، مقرات الشركات المحلية والدولية، بالإضافة إلى النوادي الرياضية والاستادات. والربط مع الميادين والمحاور الحيوية بهما.

شاشات LCD وكاميرات

و تجدر الإشارة الى أن قطارات المونوريل تتميز بانها مكيفة الهواء ويوجد بها ممرات آمنة تسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة ، وتم تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة ، كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر ، ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار ، ولذوى الاحتياجات الخاصة تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل للتثبيت وكذلك تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع. كما أن المحطات تم تصميمها بصورة حضارية وتزويدها بوسائل راحة لجمهور الركاب ، وتشتمل كل محطة على عدد ( 2 سلم ثابت – 4 سلم متحرك – 2 مصعد ) من خارج المحطة ، عدد ( 4 سلم ثابت – 4 سلم متحرك – 2 مصعد ) من داخل المحطة ، و تم تنفيذ مسارات محددة لذوي الهمم بصالات التذاكر وعلى الأرصفة بكافة المحطات ، كما تحقق هذه المرحلة تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) عبر محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.