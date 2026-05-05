قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المالية: 35٪؜ زيادة فى حجم تجارة الترانزيت خلال أول 3 شهور من 2026
رسالة خاصة.. ماذا قال جوارديولا للاعبي مانشستر سيتي بعد التعادل مع ايفرتون والابتعاد خطوة عن الأرسنال؟
كامل الوزير: مستقبل التنمية يرتكز على بناء منظومة نقل ولوجستيات متكاملة
سنتكوم: حاملة الطائرات جورج بوش تعبر بحر العرب.. وارتفاعات هائلة في البنزين
رئيس الوزراء: تطوير المطارات وتحويلها لمراكز لوجستية عالمية أولوية قصوى
أسامة ربيع: قناة السويس أحد الشرايين الرئيسية النابضة لحركة التجارة العالمية
جوزيف عون: نؤكد تضامن لبنان الكامل مع الإمارات وقيادتها وشعبها
يتحرك دون سائق.. النقل تطلق تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل أمام الجمهور غدًا | صور
الاحتلال يشن اقتحامات واسعة في الضفة ويهدم منشآت فلسطينية
توثيق الطلاق في 15 يوما.. والزوجة ترث حال امتناع الزوج قبل الوفاة| تفاصيل مشروع القانون
رغم التعطيل الإسرائيلي.. مصر تواصل دعمها الإنساني لغزة عبر قافلة “زاد العزة” الـ 189
مفوض الطاقة الأوروبي: العالم يواجه أشد أزمة طاقة وسط ارتفاع التكاليف بعد الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

يتحرك دون سائق.. النقل تطلق تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل أمام الجمهور غدًا | صور

المونوريل
المونوريل
حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل عن  تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل في المسافة  من محطة المشير طنطاوى  وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة  لخدمة جمهور الركاب ، في الفترة من 6 صباحا حتى الساعة 6 مساءا  يوميا بدءاً من غد الأربعاء الموافق 6 / 5/ 2026.

محطات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل 

 وحيث تشمل محطات هذه المرحلة  عدد   16 محطة هي  ) المشير طنطاوى  - وان ناينتى - المستشفى الجوى -  النرجس - المستثمرين - محطة اللوتس  - جولدن سكوير - بيت الوطن - مسجد الفتاح العليم - الحى R1- الحى R2 - المال والأعمال - مدينة الفنون والثقافة – الحي الحكومي – مسجد مصر – مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة  ( 

ويمثل تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل  نقلة هامة في وسائل النقل ‏الجماعي ويأتي تشغيلها  في إطار  خطة وزارة النقل لتعظيم وتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي بدلا من السيارات الخاصة كما ان   ان المونوريل وسيلة نقل سريعة وعصرية ، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏ ، ‏بالإضافة الى تقليل الضوضاء نظراً لحركة القطارات علي عجلات مطاطية كما ستساهم هذه المرحلة  في تسهيل الوصول إلى مختلف المناطق السكنية والأحياء. بالقاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة  و الربط مع  عدد من المعالم الرئيسية مثل مراكز المؤتمرات والمعارض، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق، المساجد، المولات التجارية، الجامعات والمدارس، مقرات الشركات المحلية والدولية، بالإضافة إلى النوادي الرياضية والاستادات. والربط مع الميادين والمحاور الحيوية بهما.

شاشات LCD وكاميرات

و تجدر الإشارة الى أن قطارات المونوريل  تتميز بانها مكيفة الهواء ويوجد بها ممرات آمنة تسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة ، وتم  تزويدها بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة ، كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن استخدامها تجارياً في بث الاعلانات التجارية مدفوعة الأجر ، ويوجد أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار ، ولذوى الاحتياجات الخاصة تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل للتثبيت وكذلك تم تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي حاسة السمع. كما أن  المحطات تم تصميمها بصورة حضارية وتزويدها بوسائل راحة لجمهور الركاب  ، وتشتمل كل محطة على عدد ( 2 سلم ثابت – 4 سلم متحرك – 2 مصعد ) من خارج المحطة ، عدد ( 4 سلم ثابت – 4 سلم متحرك – 2 مصعد ) من داخل المحطة  ، و تم تنفيذ مسارات محددة لذوي الهمم بصالات التذاكر وعلى الأرصفة بكافة المحطات ، كما تحقق هذه المرحلة تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) عبر محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة.

وزارة النقل مونوريل شرق النيل محطات المونوريل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

خطوط محمول

وداعًا للنصب الإلكتروني| تحرك جديد من الاتصالات.. وعقوبات رادعة للمخالفين وخبير سيبراني يوضح طرق الحماية

امطار

انخفاض الحرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء 5 مايو

انبي

75 مليون بداية تفاوض.. إنبي يحدد سعر انتقال نجمه إلى بيراميدز

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

الزمالك

تعديلات بالهجوم.. الغندور يكشف عن تشكيل الزمالك الأقرب أمام سموحة

ترشيحاتنا

روسيا وأوكرانيا

أوكرانيا تعلن وقف إطلاق النار مع روسيا حتى الغد

مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية

التنمية السياحية: نستهدف الوصول إلى 300 ألف غرفة فندقية بحلول 2030

زيزو

ناقد رياضي: سيد عبد الحفيظ كان ضد صفقة أحمد زيزو للأهلي

بالصور

نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة

نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة
نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة
نوع شهير من النبات يعالج نزلات البرد المتكررة.. طبيب يوضح الفوائد وطريقة الاستخدام الصحيحة

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد
لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد
لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفلة مشتول القاضي بالشرقية

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

في موسمه.. فوائد خارقة عند تناول البطيخ

فوائد خارقة عند تناول البطيخ
فوائد خارقة عند تناول البطيخ
فوائد خارقة عند تناول البطيخ

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد