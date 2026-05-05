تزامنًا مع انتهاء الدراسة... تربية بني سويف تنظم ندوة حول كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية

بني سويف : محمد عبدالحليم

نظمت كلية التربية بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور طارق علي ، القائم بأعمال رئيس الجامعة، ندوة بعنوان "كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية"، وذلك تزامنًا مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الثاني. 

جاءت الندوة تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة محمود قرني عميد الكلية، والدكتور أحمد فكري بهنساوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحاضر فيها الدكتور رمضان علي حسن أستاذ علم النفس التربوي، حيث تناول عددًا من المحاور المرتبطة بآليات التعامل مع الامتحانات، من بينها كيفية قراءة الأسئلة وفهمها، وتنظيم الوقت داخل اللجنة، وترتيب الإجابات، بالإضافة إلى أساليب مراجعة الورقة قبل التسليم.

كما تطرقت الندوة إلى الجوانب النفسية المرتبطة بالاختبارات، خاصة طرق التعامل مع القلق وبناء الثقة بالنفس، بما يسهم في تحسين مستوى أداء الطلاب خلال الامتحانات.

وشهدت الفعالية تفاعلًا من الطلاب من خلال طرح استفسارات ومواقف عملية، تم الرد عليها بشكل مباشر خلال الندوة.

وتأتي هذه الندوة بهدف دعم الطلاب أكاديميًا ومهاريًا، ورفع كفاءتهم في التعامل مع متطلبات العملية التعليمية.

