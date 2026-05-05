بني سويف تكثف جهودها في ملفات النظافة والتعديات وتحسين الخدمات

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف

تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن بني سويف، الجهود الميدانية لمتابعة انتظام العمل في القطاعات الحيوية، خاصة منظومة توريد القمح، إلى جانب دعم جهود النظافة والتجميل، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، تابع مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة الفشن انتظام أعمال توريد القمح بشون الفنت وتلت والجفادون وشنرا، حيث اطمأن على توافر كافة الضوابط والاشتراطات اللازمة لعمليات التخزين من خلال اللجان المختصة، وتم التأكيد على تسهيل الإجراءات أمام المزارعين الموردين لضمان انسيابية التوريد، كما تم إزالة عدة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى الجفادون ودلهانس، بجانب تنفيذ حملة مكثفة للنظافة ورفع المخلفات ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بسمسطا، وتمهيد وتسوية الطرق، حيث شملت الأعمال الطريق الدائري وطريق الشقر، فضلًا عن صيانة كشافات الإنارة بشارع مستشفى الفشن المركزي ومزلقان السكة الحديد بقرية الشقر.

وفي مركز ومدينة بني سويف، نفذت الوحدة المحلية برئاسة محمد بكري حملات نظافة موسعة شملت عددًا من الشوارع الحيوية، منها شارع عبد السلام عارف وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع صلاح سالم وشارع حافظ وشارع البشري والطريق الدائري وشارع ترعة البوصة وشارع أحمد عرابي، إلى جانب قيام إدارة الحدائق بتنظيف الأحواض بالمدخل البحري، بينما امتدت أعمال النظافة إلى القرى التابعة حيث تم رفع أطنان من المخلفات من قرى باروط وأهوة ومنشأة عاصم وبلفيا والدوالطة والحكامنة، كما تم إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية دموشيا، و5 حالات أخرى بقرية بلفيا، بالإضافة إلى متابعة إصلاح كسر بماسورة مياه بقرية باروط، وتنفيذ حملة إشغالات أسفرت عن رفع 77 حالة إشغال متنوعة.

وفي مركز ومدينة ببا، تابع أحمد علاء الدين رئيس المركز أعمال الإدارة الهندسية لمراجعة المحاضر المحررة ضد المخالفين، إلى جانب متابعة أعمال النظافة بعدد من شوارع المدينة، منها شارع التحرير ومدخل كوبري المحطة وأمام قصر الثقافة والنادي الرياضي وشارع الشيخ يس وميدان الشيخ يس وشارع المقدس يونان وشارع المواصلة وجسر الطراد وشارع خورشيد وشارع خلاف وشارع وهبة، مع تفريغ الحاويات وتهذيب الأشجار بميدان الشيخ يس، فيما نفذت الوحدات القروية حملات نظافة ورفع تراكمات بقرى طنسا وصفط راشين وجزيرة ببا، كما تم متابعة تنفيذ أعمال الموجة 29 والتي أسفرت عن إزالة عدة حالات تعدٍ بالتنسيق مع جهات الولاية.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، تابع أحمد توفيق رئيس المركز تركيب كشافات الطاقة الشمسية بطريق بني سويف لترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب متابعة حملات طرق الأبواب بدائرة الوحدة المحلية ببراوة، وكذلك تنفيذ أعمال رش وتعقيم لمناطق انتشار الناموس والبعوض بالتنسيق مع وحدة الملاريا، فضلًا عن متابعة تنفيذ الموجة 29 لإزالة التعديات، فيما تواصلت جهود الوحدات القروية في تمهيد الطرق ورفع المخلفات وصيانة كشافات الإنارة، ومتابعة غلق المحال التجارية في المواعيد الصيفية المحددة، والتصدي لأي أعمال بناء مخالف في المهد، ضمن خطة شاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم تنفيذ حملات النظافة والتجميل بعدد من شوارع المدينة، منها جمال عبد الناصر والمركز الجديد وشجرة الدر وسعد زغلول وشارع مدرسة محمد فريد وشارع المستوصف ومنطقة السوق وغرب البلد وفاطمة الزهراء وشارع البنك الأهلي وطريق بني زايد وشارع عظيم الدولة، حيث تم رفع التراكمات وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي، كما تم المرور على المركز التكنولوجي لمتابعة سير العمل بملف التصالح والتأكيد على تسهيل الإجراءات للمواطنين، فيما شهدت قرية دلاص تنفيذ إزالة عدة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية طنسا الملق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب متابعة أعمال النظافة ورفع التراكمات بالقرية.

