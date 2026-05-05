أخبار بني سويف|المحافظ يشهد احتفالية يوم الطفل اليتيم المُعاق.. والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات

نشر موقع “صدى البلد” على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يشهد احتفالية "يوم الطفل اليتيم المُعاق"

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بنى سويف، الاحتفالية التى تم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة "إدارة شؤون الإعاقة" ومؤسسة بوابتك للخير للتنمية، في إطار فعاليات الاحتفالات يوم الطفل اليتيم المُعاق، وذلك بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والثقافة ومشاركة من مُتطوعي مؤسسة كيان وجمعية صُنّاع الحياة ومشاركة 500 طفل وطفلة من الأيتام ذوي الهمم.

محافظ بني سويف يناقش الموقف التنفيذي لعدد المشروعات التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف"بمكتبه"رئيس هيئة تنمية الصعيد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم،وبحضور نائب المحافظ السيد بلال حبش،العميد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة،الدكتور مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، الدكتورة إيناس فاروق التلاوي، مدير عام إدارة الإعلام والعلاقات العامة، الدكتورة داليا مجدي مدير فرع الهيئة ببني سويف.

تناول اللقاء مستجدات الموقف التنفيذي لبعض المشروعات التي تنفذها الهيئة بمراكز المحافظة،واستعراض نتائج الزيارة الميدانية التي نفذها وفد الهيئة بالتنسيق مع التنفيذيين بالمحافظة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبعض المشروعات بمركز الواسطى، حيث تم زيارة وحدة ميدوم الصحية، بجانب متابعة منظومة العمل بمركز تنمية المهارات والحرف بعزبة أبو النور بقرية الهرم

صحة بني سويف: توزيع خدمات المركز الطبي بالغمراوي على المنشآت الصحية لإزالة المبنى

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، عن صدور قرار بإزالة مركز طبي الغمراوي في مارس 2026، مع تم إعداد مقترح متكامل لنقل خدمات المركز، مع وضع خطة منظمة لإعادة توزيعها على عدد من المنشآت الصحية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة.

يأتي ذلك في إطار الاستجابة الفورية لشكاوى بعض المواطنين.من جهة أخرى وفي ضوء تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف باستمرار تكثيف الحملات الميدانية في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب دعم جهود النظافة والتجميل وتحسين كفاءة المرافق العامة.