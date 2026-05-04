محافظ بني سويف يشهد احتفالية "يوم الطفل اليتيم المُعاق"

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بنى سويف، الاحتفالية التى تم تنظيمها بالتعاون بين المحافظة "إدارة شؤون الإعاقة" ومؤسسة بوابتك للخير للتنمية، في إطار فعاليات الاحتفالات يوم الطفل اليتيم المُعاق، وذلك بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والثقافة ومشاركة من مُتطوعي مؤسسة كيان وجمعية صُنّاع الحياة ومشاركة 500 طفل وطفلة من الأيتام ذوي الهمم.

وقد حضر الاحتفالية، التي استضافتها جمعية النور والأمل شرق النيل مركز بني سويف، سيد سعد مدير شؤون الإعاقة بالمحافظة، الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، وأحمد حسين رئيس مجلس أمناء مؤسسة بوابتك للخير للتنمية، والدكتورة أسماء مجدي نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعزة جمال المدير التنفيذي لمؤسسة بوابتك للخير.

ورحب محافظ بني سويف بضيوف المحافظة من مؤسسة بوابتك للخير وكافة المشاركين والقائمين على تنظيم تلك الفعالية من الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، موجها تحية خاصة لأبنائنا وبناتنا من ذوي القدرات الخاصة والهمم العالية ، مشيرا إلى أن الاحتفال بيوم اليتيم ليس مجرد فعالية ، لكننها تحمل في طياتها رسالة أن لكل طفل الحق في الرعاية والدعم والاهتمام .

كما أشار محافظ بني سويف إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى اهتماماً نوعياً بذوي الإعاقة سواء في التشريعات و تطوير الخدمات أو جهود الدمج المجتمعي، مشيرا إلى الدعم الذي قررته وزارة الاتصالات لتطوير منظومة العملية التعليمية بمدرسة النور والأمل للمكفوفين "أثناء زيارة الوزير أمس" وما تضمنته من توفير أجهزة وتحسين مستوى الخدمة بمعامل المدرسة، لافتا إلى أهمية تضافر جهود المؤسسات الرسمية والأهلية للعمل على تقديم خدمات أفضل لهذه الفئة الهامة بالمجتمع وتذليل العقبات التى قد تواجههم لضمان مستقبل أفضل لهم.

من جهته أعرب مدير شؤون الإعاقة عن شكره للمحافظ اللواء عبدالله عبد العزيز، لرعايته وتوجيهاته لإقامة هذه الاحتفالية، مؤكدًا أهمية تنمية قدرات ومهارات ذوى الإعاقة، لإبراز الجوانب الإيجابية لديهم، والتأكيد على قدرتهم على العمل والعطاء وتوظيف قدراتهم بتوفير المناخ الذى يساعدهم على العمل والإبداع، مشيرا إلى أن بنى سويف كانت من المحافظات السباقة فى تقديم الدعم والرعاية لهذه الفئة التى تحظى باهتمام غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة ، لاسيما فى الفترة الحالية.

فيما أشار رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إلى أن الاحتفال بيوم اليتيم يمثل رسالة إنسانية مهمة تعكس قيم التكافل والتراحم داخل المجتمع، مشيرًا إلى أن الأطفال الأيتام وذوي الإعاقة، أو "ذوي الهمم"، يستحقون كل الدعم والرعاية لدمجهم بشكل كامل في المجتمع، مضيفا أن المؤسسة تولي اهتمامًا خاصًا بالصعيد، على رأسها محافظة بني سويف، من خلال تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تستهدف دعم ذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن التوسع في هذه المناطق يأتي إيمانًا بأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية والوصول بالخدمات إلى مستحقيها في كل أنحاء الجمهورية.

من جانبها، أوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة بوابتك للخير، أن المؤسسة مستمرة في تقديم برامجها التنموية والإنسانية، بما يسهم في تحسين جودة حياة ذوي الهمم، ويعزز من فرص دمجهم وتمكينهم داخل المجتمع، لافتًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل دفعة قوية لنشر الأمل والفرحة بين الأطفال.

كانت الاحتفالية قد بدأت بالسلام الوطني، ثم تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، أعقبها فقرة فنية لطلاب مدرسة النور للمكفوفين ،واستعراض قدمه فريق الفنون الشعبية لذوي الإعاقة الذهنية بقصر ثقافة بني سويف، حازت على استحسان الحضور وأظهرت تميز الطلاب ذوي الهمم، فيما اختتمت الاحتفالية بإهداء درع الجمعية للمحافظ وصورة جماعية مع ممثلي الهيئات المشاركة.