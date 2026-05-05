رئيس جامعة بني سويف يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع ليبيا

قام الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، بزيارة رسمية إلى مقر المندوبية الليبية الدائمة لدى جامعة الدول العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية والبحثية بدولة ليبيا الشقيقة، وذلك في إطار حرص جامعة بني سويف على توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والعلمي مع مختلف الدول العربية.



وكان في استقبال رئيس الجامعة، السفير عبدالمطلب ثابت مندوب دولة ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمكلّف بتسيير أعمال السفارة الليبية بالقاهرة، والأستاذ إسماعيل الهادي الملحق الثقافي الليبي، والدكتور إبراهيم الجراري رئيس اتحاد طلبة ليبيا بجمهورية مصر العربية.

جاء اللقاء، بحضور الدكتور أيمن غنيم، المدير التنفيذي لإدارة الوافدين بالجامعة، والدكتور ياسر جابر، المستشار العلمي للجامعة.

وتناول اللقاء بحث آليات دعم التعاون بين جامعة بني سويف و المؤسسات الأكاديمية والبحثية الليبية، مع التركيز على تطوير البرامج التعليمية المشتركة وتبادل الخبرات العلمية. كما تم استعراض أوضاع الطلاب الليبيين الوافدين، وبحث سبل تقديم الدعم اللازم لهم وتيسير إجراءات التحاقهم، إلى جانب العمل على جذب مزيد من الطلاب الليبيين للدراسة في البرامج المتميزة التي تقدمها الجامعة.

وشهد اللقاء استعراض عدد من الكليات والمعاهد الفريدة التي تنفرد بها الجامعة، من بينها كلية الملاحة وعلوم الفضاء، ومعهد الليزر، ومعهد النباتات الطبية والعطرية، والتي تمثل مجالات دراسية واعدة تلبي احتياجات سوق العمل الإقليمي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، خاصة في مجالات التعليم والبحث العلمي، مشيرين إلى الدور الذي لعبته الكوادر الأكاديمية المصرية في دعم نشأة وتطوير التعليم الجامعي في ليبيا، بما يعكس قوة الروابط بين الشعبين الشقيقين.

وفي ختام الزيارة، تم تبادل الدروع التذكارية، تعبيرًا عن تقدير الجانبين لجهود دعم التعاون الأكاديمي وتعزيز العلاقات الثنائية بين المؤسستين.