ماريان شحاته: مصر نموذج عالمي في القضاء على فيرس C

أشادت المستشارة ماريان شحاته، أمين أمانة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية بحزب حماة الوطن، بالتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية لعام 2026، والذي وضع مصر في صدارة الدول الناجحة في القضاء على فيروس “سي”، مؤكدة أن ما تحقق يمثل نموذجًا دوليًا ناجحًا في إدارة أحد أخطر التحديات الصحية.

وأكدت شحاته، أن تراجع معدلات الإصابة من نحو 10% في عام 2008 إلى 0.38% فقط في 2022 يعكس إرادة سياسية واضحة واستراتيجية متكاملة تبنتها الدولة المصرية، مشيرة إلى أن مبادرة “100 مليون صحة” كانت حجر الزاوية في هذا النجاح، بعدما نجحت في فحص أكثر من 60 مليون مواطن، وتقديم العلاج لنحو 5.5 مليون حالة بالمجان.

وأضافت أن التجربة المصرية لم تقتصر على الكشف والعلاج فقط، بل امتدت إلى توطين صناعة الدواء وخفض تكلفة العلاج من 900 دولار إلى نحو 40 دولارًا، وهو ما يعكس قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء وتقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وأوضحت أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الدولة المصرية في تطوير المنظومة الصحية على مدار السنوات الأخيرة، ونجاح المبادرات الرئاسية التي أطلقها عبد الفتاح السيسي، والتي استهدفت الارتقاء بصحة المواطن من خلال الكشف المبكر، وتوسيع مظلة العلاج المجاني، وتحسين جودة الخدمات الصحية في مختلف المحافظات.

وشددت على أن هذا الإنجاز يؤكد أن الاستثمار في الصحة يمثل ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري، ويعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا كنموذج يُحتذى به في تنفيذ المبادرات الصحية الكبرى.

وأكدت المستشارة ماريان شحاتة أن نجاح مصر في القضاء على فيروس “سي” هو خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الصحي الشامل، ويعكس تكامل الجهود بين القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، بما يدعم مسار التنمية المستدامة.