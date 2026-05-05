الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ القاهرة: مستشفى الناس صرح طبي عالمي يقدم خدمة استثنائية

مريم عزت

زار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مستشفى الناس الخيري، في إطار الزيارات المهمة التي يقوم بها كبار المسؤولين والشخصيات العامة لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمرضى، والمشاركة في التوعية بالتخصصات المختلفة والخدمات الطبية المجانية التي يقدمها هذا الصرح الطبي الكبير.

وتضمنت الزيارة جولة داخل أقسام المستشفى، حيث تفقد محافظ القاهرة غرف المرضى من الكبار والأطفال، وتعرّف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما التقى عددًا من الأطفال وحرص على الاطمئنان على حالتهم الصحية، إلى جانب زيارة عدد من الأقسام الحيوية مثل الصيدلية والمطبخ للاطلاع على منظومة العمل المتكاملة داخل المستشفى.

كان المهندس أيمن عباس، رئيس مجلس أمناء مستشفى الناس، وحاتم الملا، المدير التنفيذي للمستشفى، في استقبال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ورافقاه في الجولة، حيث قدّما شرحًا وافيًا عن جميع تجهيزات وحدات القلب والجهاز الهضمي والحروق وزراعة الكبد.

كما اطلع المحافظ على المعروضات في قاعة متحف تاريخ الطب المصري، وذلك بحضور الإعلامي الكبير شريف عامر.

مستشفى الناس تقدم الخدمات الطبية مجانًا

وأشاد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمستوى الخدمات الطبية والإنسانية التي يقدمها مستشفى الناس الخيري، معبرًا عن سعادته بزيارة المستشفى، خاصة في ظل ما شاهده من إمكانات متميزة وانضباط واضح داخل مختلف الأقسام.

وأوضح محافظ القاهرة، خلال جولته التفقدية، أنه لمس مستوى عاليًا من التنظيم والنظافة والتخصص داخل المستشفى، مشيرًا إلى أنه رغم زيارته لعدد كبير من المستشفيات، فإن ما شاهده في مستشفى الناس كان مختلفًا ومتميزًا، ولا سيما ما استمع إليه خلال الشرح المفصل من المهندس أيمن عباس حول التخصصات الدقيقة التي تقدمها المستشفى والحالات النادرة التي يتم علاجها.

وأكد المحافظ أن من أبرز ما يميز المستشفى تقديم الخدمات الطبية بالمجان بالكامل دون تحميل المرضى أي أعباء مالية، إلى جانب الاهتمام الكبير بالحالة النفسية للمرضى، وهو ما يعكس نهجًا إنسانيًا متكاملًا في تقديم الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن جميع عناصر المنظومة داخل المستشفى، بدءًا من الأطباء والتمريض وصولًا إلى خدمات التعقيم والنظافة والمطبخ والحدائق، تعمل بكفاءة عالية، بما يجعل المستشفى نموذجًا متكاملًا لمؤسسة طبية متخصصة.

وتطرق محافظ القاهرة إلى بعض الحالات الإنسانية التي اطلع عليها، من بينها حالة طفل كان يعاني من حالة صحية معقدة بسبب عدم قدرته على تناول الطعام والشراب، وظل يتلقى العلاج داخل المستشفى لعدة سنوات حتى تعافى بشكل كامل، مؤكدًا أن مثل هذه الحالات تعكس حجم الجهد المبذول والتفاني في العمل داخل المستشفى.

وعن زيارته لأقسام الأطفال، أعرب المحافظ عن تأثره الشديد بما شاهده، خاصة في قسم قسطرة القلب للأطفال، مشيرًا إلى أن العمليات التي تُجرى هناك بالغة الدقة والتعقيد، فضلًا عن قسم الحروق الذي يقدم خدمات متقدمة لحالات صعبة، وكل ذلك يتم بالمجان.

كما أشاد المحافظ بالمتحف الطبي الموجود داخل المستشفى، الذي يوثق تاريخ الطب المصري منذ العصور الفرعونية حتى العصر الحديث، ويؤكد أن المصريين متقدمون جدًا وكانوا سبّاقين للعالم في مجال الطب عبر مختلف العصور وصولًا إلى الجمهورية الجديدة.

وأكد أن هذا المتحف يعكس عراقة مصر وريادتها في المجال الطبي، قائلًا: «بلدنا عظيمة، وفعلًا، مصر جاءت ثم جاء التاريخ».

وأعرب الدكتور إبراهيم صابر عن تقديره لكافة العاملين بالمستشفى، مؤكدًا أن ما يجمعهم هو هدف إنساني نبيل يتمثل في خدمة المرضى وابتغاء الأجر.

وأعرب عن تمنياته لهم دوام التوفيق والتوسع في الخدمات التي يقدمونها داخل هذا الصرح الطبي العالمي المتميز، خاصة بعد اطلاعه على الخطط المستقبلية لتوسعة المستشفى وزيادة طاقتها الاستيعابية، الأمر الذي يجعلها من أكبر المؤسسات الطبية، بما يعزز دورها في تقديم خدمات علاجية متميزة لغير القادرين

من جانبه، رحّب المهندس أيمن عباس، رئيس مجلس أمناء مستشفى الناس، بزيارة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مؤكدًا التزام المستشفى بالمعايير الدولية في استيعاب جميع الحالات التي تتقدم إليه، مشيرًا إلى أن السعة الإجمالية للمستشفى تبلغ 600 سرير، تم تشغيل 300 سرير منها فعليًا، كما يضم 10 غرف عمليات و140 وحدة رعاية مركزة و4 وحدات للقسطرة القلبية و48 عيادة خارجية.

ووجّه رئيس مجلس أمناء مستشفى الناس الشكر إلى محافظ القاهرة على زيارته الكريمة وحرصه على زيارة المرضى والاطلاع على تجربة المستشفى المتميزة في تقديم خدمات مجانية دون تمييز، خاصة للأسر الأكثر احتياجًا، مثمنًا إشادة المحافظ بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح أن المستشفى يقدم خدمات طبية في مجالات أمراض القلب والجهاز الهضمي وعلاج الأطفال والكبار، إلى جانب علاج الحروق، وذلك في إطار خطته التوسعية لافتتاح المزيد من الأقسام بهدف التحول إلى مدينة طبية متكاملة.

وأشار إلى تميز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، بما يضمن تقديم أفضل رعاية صحية، في الوقت الذي تُقدَّم فيه جميع الخدمات العلاجية بالمجان.

جدير بالذكر أن مستشفى الناس تُعد واحدة من أهم المستشفيات الخيرية غير الهادفة للربح، حيث تقدم خدماتها بالمجان لجميع المصريين، وتستقبل مرضى القلب والجهاز الهضمي والسكري والحروق، مع وضع خطط علاجية وفق أحدث المعايير والضوابط الطبية العالمية.

