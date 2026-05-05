لهذه الأسباب .. طبيبة تحذر مرضى السكري من نوع شهير للحبوب الكاملة | خاص

حذّرت دكتورة هناء جميل، استشاري الغدد الدرقية، من الإفراط في تناول بعض أنواع الحبوب الكاملة لدى مرضى السكري، وعلى رأسها الشوفان، مؤكدة أن طريقة تناوله قد تؤثر بشكل مباشر على مستويات السكر في الدم.

وقالت “جميل” من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الشوفان يُعد من الأطعمة الصحية بشكل عام، لاحتوائه على الألياف والعناصر الغذائية المهمة، لكنه قد يتحول إلى مصدر خطر لمرضى السكري في حال تناوله بطريقة غير صحيحة.

متى يصبح الشوفان خطرًا؟

طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة

أوضحت استشاري الغدد أن الشوفان قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الحالات التالية:

عند تناول الشوفان سريع التحضير

إضافة السكر أو العسل أو الشوكولاتة

تناوله بكميات كبيرة

الاعتماد عليه كوجبة أساسية دون توازن غذائي

وأكدت أن هذه العوامل تزيد من سرعة امتصاص الكربوهيدرات، ما يرفع مستوى الجلوكوز في الدم بشكل ملحوظ.

الفرق بين الشوفان الصحي والخطر

طبيب يحذر مرضى مرض السكري من نوع شهير من الحبوب الكاملة

أشارت د. هناء جميل إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين:

الشوفان الكامل الأكثر أمانًا

الشوفان المعالج سريع التحضير الأكثر خطورة

الشوفان المعالج سريع التحضير الأكثر خطورة حيث يفقد النوع المعالج جزءًا من أليافه، ما يجعله أسرع في رفع السكر.

نصائح مهمة لمرضى السكري

قدّمت استشاري الغدد مجموعة من النصائح لتناول الشوفان بشكل آمن:

اختيار الشوفان الكامل غير المعالج

تقليل الكمية إلى حد معتدل

تناوله مع بروتين مثل اللبن أو الزبادي

تجنب أي إضافات سكرية

متابعة مستوى السكر بعد تناوله



متى يجب تجنب الشوفان؟

أوضحت جميل أن بعض المرضى قد يكون لديهم استجابة سريعة لارتفاع السكر بعد تناول الشوفان، وفي هذه الحالة يُفضل:

تقليل تناوله أو تجنبه

استشارة الطبيب المختص لتحديد النظام الغذائي المناسب.