لمتابعة انتظام العمل.. محافظ كفرالشيخ يفاجئ مستشفى قلين التخصصي| صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم "الثلاثاء"، مستشفى قلين التخصصي، لمتابعة انتظام العمل ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، وأحمد عبدالواحد، رئيس مركز ومدينة قلين، والدكتور بكر عادل، مدير المستشفى، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ عددًا من أقسام المستشفى، من بينها الاستقبال والطوارئ، والأشعة، وغيرها، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا ضرورة توفير الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان صحة وسلامة المرضى.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن المستشفى تعمل بطاقة 87 سريرًا، بينها 9 أسرة عناية مركزة، و10 أسرة عناية متوسطة، و3 أسرة عناية مركزة للأطفال، و14 حضانة، إضافة إلى 34 ماكينة غسيل كلوي تخدم 123 مريضًا، فضلًا عن 22 سريرًا بقسم الطوارئ، و22 سريرًا بالعيادات الخارجية، و5 غرف عمليات كبرى، إلى جانب معامل وأقسام الأشعة.

واستمع محافظ كفرالشيخ إلى عدد من المواطنين حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، مشددًا على حسن معاملة المرضى، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة، في ظل إطلاق الدولة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حزمة من المبادرات والخدمات الصحية، منها مبادرة «100 مليون صحة»، ومبادرة الألف يوم الذهبية، ومبادرة 100 يوم صحة وغيرها، إلى جانب تطوير عدد من المستشفيات وإنشاء أخرى جديدة، وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة وماكينات الغسيل الكلوي، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

كلف محافظ كفرالشيخ بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل دائم، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بأهالي كفرالشيخ.