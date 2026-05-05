جميلة يا بلدي.. تكثيف أعمال النظافة والتجميل بشوارع كفر الشيخ| صور

تابع المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، لليوم الثاني على التوالي، أعمال تنفيذ مبادرة «جميلة يا بلدي» بكافة القطاعات، وذلك في إطار الجهود المكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء بناءً على توجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفرالشيخ.

وقال إن المبادرة تستمر في تحقيق أهدافها نحو إحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة العامة، من خلال تكثيف حملات النظافة، ورفع المخلفات، وتجميل الشوارع والميادين، بما يسهم في خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأضاف تقوم المبادرة على تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع، لنشر الوعي البيئي وتشجيع السلوكيات الإيجابية، بما يضمن استدامة الجهود المبذولة، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تنمية بيئية مستدامة، مشددًا على ضرورة استمرار العمل الميداني والتواجد الفعّال، مع أهمية مشاركة المواطنين في الحفاظ على ما يتم إنجازه، بما يعكس صورة حضارية تليق بمحافظة كفرالشيخ.