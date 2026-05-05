خلال زيارة قلين .. محافظ كفر الشيخ يوضح محاور مبادرة جميلة يا بلدي | صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من مبادرة «جميلة يا بلدي» بمركز قلين تحت شعار «إيد واحدة .. بلدنا أجمل»، والتي تستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة العامة والتجميل بقرى ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب، السكرتير العام المساعد، وأحمد عبدالواحد، رئيس مركز ومدينة قلين، وعصام القصيف، رئيس جهاز النظافة والتجميل.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المبادرة مستمرة بجميع قرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة، ودهان البلدورات، والتشجير، وتجميل ورفع كفاءة الشوارع والمداخل والميادين، وتخطيط الطرق، ورفع كفاءة معدات النظافة وحاويات التجميع، وتطوير الحدائق والمتنزهات، إلى جانب أعمال التطوير في مختلف القطاعات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشار محافظ كفرالشيخ إلى مشاركة الكيانات الشبابية، وجامعة كفرالشيخ، والأزهر الشريف، والكنيسة، والأوقاف، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، وغيرها من الجهات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بهدف نشر الوعي البيئي وتعزيز السلوك الحضاري، ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف أنحاء المحافظة.

أضاف محافظ كفرالشيخ أنه يتم تكثيف حملات التوعية لضمان وصول أهداف المبادرة إلى جميع المواطنين على مستوى المحافظة، إلى جانب توفير معدات حديثة، وزي موحد يحمل اسم وشعار المبادرة، واستخدام ماكينات تخطيط الشوارع ومكانس حديثة، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المبادرة ترتكز على عدة محاور، تشمل المحور التوعوي من خلال تنفيذ حملات توعية وندوات تثقيفية وحملات طرق الأبواب، والمحور الفني الذي يستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة باستخدام معدات المحافظة، والمحور المجتمعي الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة لمؤسسات المجتمع المدني والكيانات الشبابية، وتفعيل دور الشباب في نشر ثقافة النظافة العامة والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

شدد محافظ كفرالشيخ على أهمية تكاتف جميع الجهات المعنية، ومشاركة المواطنين، خاصة الشباب، في أعمال النظافة والتجميل، لضمان استدامة الجهود المبذولة، مؤكدًا تواجد القيادات التنفيذية ميدانيًا على مدار الساعة لتنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها بالشكل الأمثل.

دعا محافظ كفرالشيخ جموع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في المبادرة، والحفاظ على ما يتم إنجازه، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة، وتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.