تعاون اقتصادى لبنانى ـــ أردنى بهدف تعزيز الاستثمارات بين البلدين

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" ماجد منيمنة، اليوم/ الثلاثاء/، مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى لبنان وليد الحديد، وبحثا دور المؤسسة ومهامها في استقطاب الاستثمارات إلى لبنان وتعزيز بيئة الأعمال، إلى جانب البحث في سبل تعريف المستثمرين الأردنيين بالفرص الاستثمارية المتاحة، ولا سيما في القطاعات ذات الأولوية.

وتناول اللقاء آليات تسهيل مهام المستثمرين الأردنيين عبر توفير المعلومات اللازمة حول الإجراءات الإدارية والقانونية، ومواكبتهم خلال مختلف مراحل الاستثمار، إضافة إلى تعزيز التواصل المباشر بين "إيدال" وفعاليات القطاع الخاص الأردني، وتنظيم لقاءات تعريفية مشتركة مع رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين لاستكشاف فرص الشراكة والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية تفعيل العلاقات الاقتصادية اللبنانية – الأردنية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من موقع البلدين وخبراتهما لفتح آفاق جديدة أمام المشاريع المشتركة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في لبنان.