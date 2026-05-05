وزير الحرب الأمريكي: الجهود العسكرية لتأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز "هدية" من أمريكا للعالم

وصف وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث /اليوم الثلاثاء/ الجهود العسكرية الأمريكية الحالية لتأمين مرور السفن عبر مضيق هرمز بأنها "هدية" من أمريكا للعالم، موضحًا أن هذه الجهود تهدف إلى حماية السفن التجارية "المسالمة" من التهديدات الإيرانية وضمان استئناف تدفق التجارة العالمية.

كما شدد في تصريحات أوردتها صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية بأن المهمة العسكرية الأمريكية الجديدة ستعيد فتح مضيق هرمز أمام مئات الناقلات التجارية وسفن الشحن العالقة لأسابيع داخل الخليج العربي.

وأشار إلى أن السفن الحربية الأمريكية اسقطت صواريخ كروز وطائرات بدون طيار أطلقتها إيران على السفن التجارية التي كانت البحرية تقودها عبر المضيق أمس الاثنين. كما أغرقت طائرات الهليكوبتر الحربية من الجيش الأمريكي ستة قوارب عسكرية إيرانية سريعة هددت السفن.

يُشار إلى أنه حتى الآن لم تُخرج سوى سفينتين تجاريتين ترفعان العلم الأمريكي من مضيق هرمز عبر ممر بحري تم تهيره من الألغام بواسطة روبوتات بحرية.