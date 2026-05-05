وكيل تعليم بني سويف يهنئ منتخب الصم وضعاف السمع لحصوله على المركز الأول ببطولة الجمهورية

هنّأ الدكتور محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، منتخب الصم وضعاف السمع، بمناسبة فوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في بطولة كرة القدم الخماسية، والتي أُقيمت بمحافظة الإسكندرية، بمشاركة متميزة من فرق تمثل مختلف المحافظات، في إنجاز رياضي مشرف يُضاف إلى سجل نجاحات طلاب ذوي الهمم.

وأعرب وكيل الوزارة عن بالغ فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن ما حققه الفريق يُجسد روح الإصرار والتحدي لدى أبنائنا الطلاب، ويعكس ثمار الجهود المبذولة لدعم وتمكين ذوي الهمم، ودمجهم بفاعلية في مختلف الأنشطة التربوية والرياضية.



كما وجّه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لقيادات العملية التعليمية، وفي مقدمتهم الدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام، تميم الحسيني مدير إدارة التربية الخاصة، منال صالح موجه عام التربية الرياضية، مشيدًا بدورهم في دعم الفريق وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق هذا التميز.

وأكد وكيل الوزارة أن هذا الفوز يأتي تتويجًا للعمل الجماعي والتنسيق المستمر بين جميع عناصر المنظومة التعليمية، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني والإداري في إعداد الفريق وتأهيله للمنافسة على أعلى مستوى.

وقد تحقق هذا الإنجاز تحت إشراف محمد علي، مدرب الفريق، حسن عبد الوهاب منسق النشاط بالتربية الخاصة، علي محمود نائبًا عن مدير الإدارة، وبمرافقة كل من أشرف مسعود محمد عبد الحفيظ، إلى جانب جهود اللجنة المنظمة للبطولة.

ووجه وكيل الوزارة رسالة تقدير لأبناء مدارس الصم وطلاب الدمج، مؤكدًا أنهم مصدر فخر وإلهام، وأن المديرية مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم لهم، بما يسهم في تنمية قدراتهم وتحقيق المزيد من النجاحات في مختلف المجالات.