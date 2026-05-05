قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستارمر: لن نتسامح مع أية محاولات إيرانية لزعزعة استقرار بريطانيا
تفاصيل تورط إثيوبيا في قصف مطار الخرطوم الدولي
التأمينات تنفي التعطل التام للسيستم الإلكتروني
هل ترث المرأة شقة الزوجية كاملة بعد وفاة زوجها دون أولاد؟.. أمين الإفتاء يوضح
جمعت تبرعات بـ 4 ملايين جنيه .. القصة الكاملة لـ دنيا فؤاد مدعية السرطان من التعاطف إلى الاتهام
رئيس الإمارات: قواتنا المسلحة سطرت ملحمة وطنية رائعة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
19 ألف وحدة من الإسكان لمحدودي الدخل.. تفاصيل
التضامن : أول فوج لـ حجاج الجمعيات الأهلية يغادر الجمعة المقبلة
بعد حادث حكام الزمالك وسموحة على طريق إسكندرية | تطور مثير في موعد المباراة
العربية اتطبقت.. تعرض طاقم حكام مباراة الزمالك وسموحة لحادث دون اصابات
منحة التموين مستمرة.. حقيقة وقف دعم 1600 جنيه في مايو
وزير الخارجية: نتطلع للعمل مع الحكومة الهولندية الجديدة لتعزيز التعاون بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تسليم عقود عمل للشباب وذوى الهمم وماكينات خياطة للسيدات في دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

سلم الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، عدد 10 عقود عمل للشباب بمبادرة وزارة العمل “ التدريب من أجل التشغيل ”، و عدد ٢٢ عقد عمل لذوى الهمم ، وكذلك عدد 5 ماكينات خياطة للسيدات أوائل المتدربات بمركز التدريب والوحدة المتنقلة ، وذلك ضمن الفاعليات التى شهدها كوبرى دمياط التاريخى، مع انطلاق احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط وفتحى التلاوى مدير مديرية العمل.

وأكد محافظ دمياط خلال الفعالية حرص الدولة على توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب، ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتمكينهم اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" تأتى كإحدى الآليات الفعالة لربط التدريب باحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل على التوسع فى برامج التدريب المهنى، خاصة من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة، للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين فى مختلف القرى والمراكز، وتأهيلهم بالمهارات اللازمة التى تضمن لهم فرص عمل مناسبة أو إقامة مشروعات صغيرة.

كما أعرب "المحافظ" عن سعادته بتفوق السيدات المتدربات، مؤكدًا أن تسليم ماكينات الخياطة لهن يمثل خطوة عملية نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، وتشجيعها على بدء مشروعاتها الخاصة وتحقيق دخل مستدام.

ومن جانبهم، أعرب المستفيدون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة، التى تمثل لهم بداية حقيقية نحو تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار، مؤكدين حرصهم على الاستفادة من تلك الفرص بشكل إيجابى.

اقرأ أيضا:

https://www.elbalad.news/6959874

دمياط محافظ دمياط ذوى الهمم الكوبري الحضاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

صورك ارشيفية

إصابة عدد من طلاب مدرسة الجيزة باختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة

ترشيحاتنا

كارولين عزمي

ظهور لافت لـ كارولين عزمي عبر إنستجرام

حمزه نمره

حمزة نمرة: الذكاء الاصطناعي يهدد هوية الموسيقي

هاني شاكر

نقابة الموسيقيين تعلن الحداد غدا على روح هاني شاكر

بالصور

تناول هذا الطعام مرتين أسبوعيا يحميك من الزهايمر

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

هل اتباع نظام الكيتو لمرضى السكري مفيد؟.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟

منع الأكل مش الحل.. خبير تغذية يكشف سر فشل الدايت القاسي ولماذا “التوازن” هو الطريق الحقيقي لخسارة الوزن

لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد