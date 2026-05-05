تسليم عقود عمل للشباب وذوى الهمم وماكينات خياطة للسيدات في دمياط

سلم الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، عدد 10 عقود عمل للشباب بمبادرة وزارة العمل “ التدريب من أجل التشغيل ”، و عدد ٢٢ عقد عمل لذوى الهمم ، وكذلك عدد 5 ماكينات خياطة للسيدات أوائل المتدربات بمركز التدريب والوحدة المتنقلة ، وذلك ضمن الفاعليات التى شهدها كوبرى دمياط التاريخى، مع انطلاق احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط وفتحى التلاوى مدير مديرية العمل.

وأكد محافظ دمياط خلال الفعالية حرص الدولة على توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب، ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتمكينهم اقتصاديًا، مشيرًا إلى أن مبادرة "التدريب من أجل التشغيل" تأتى كإحدى الآليات الفعالة لربط التدريب باحتياجات سوق العمل.

وأوضح أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل على التوسع فى برامج التدريب المهنى، خاصة من خلال مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة، للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين فى مختلف القرى والمراكز، وتأهيلهم بالمهارات اللازمة التى تضمن لهم فرص عمل مناسبة أو إقامة مشروعات صغيرة.

كما أعرب "المحافظ" عن سعادته بتفوق السيدات المتدربات، مؤكدًا أن تسليم ماكينات الخياطة لهن يمثل خطوة عملية نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، وتشجيعها على بدء مشروعاتها الخاصة وتحقيق دخل مستدام.

ومن جانبهم، أعرب المستفيدون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة، التى تمثل لهم بداية حقيقية نحو تحسين مستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار، مؤكدين حرصهم على الاستفادة من تلك الفرص بشكل إيجابى.

