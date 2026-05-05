قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستارمر: لن نتسامح مع أية محاولات إيرانية لزعزعة استقرار بريطانيا
تفاصيل تورط إثيوبيا في قصف مطار الخرطوم الدولي
التأمينات تنفي التعطل التام للسيستم الإلكتروني
هل ترث المرأة شقة الزوجية كاملة بعد وفاة زوجها دون أولاد؟.. أمين الإفتاء يوضح
جمعت تبرعات بـ 4 ملايين جنيه .. القصة الكاملة لـ دنيا فؤاد مدعية السرطان من التعاطف إلى الاتهام
رئيس الإمارات: قواتنا المسلحة سطرت ملحمة وطنية رائعة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
19 ألف وحدة من الإسكان لمحدودي الدخل.. تفاصيل
التضامن : أول فوج لـ حجاج الجمعيات الأهلية يغادر الجمعة المقبلة
بعد حادث حكام الزمالك وسموحة على طريق إسكندرية | تطور مثير في موعد المباراة
العربية اتطبقت.. تعرض طاقم حكام مباراة الزمالك وسموحة لحادث دون اصابات
منحة التموين مستمرة.. حقيقة وقف دعم 1600 جنيه في مايو
وزير الخارجية: نتطلع للعمل مع الحكومة الهولندية الجديدة لتعزيز التعاون بين البلدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جمعت تبرعات بـ 4 ملايين جنيه .. القصة الكاملة لـ دنيا فؤاد مدعية السرطان من التعاطف إلى الاتهام

دنيا فؤاد وزوجها
دنيا فؤاد وزوجها
قسم المحافظات

ألقت الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية القبض على زوج البلوجر دنيا فؤاد، المعروفة على مواقع التواصل بادعاء إصابتها بالسرطان، وذلك على خلفية اتهامات بجمع تبرعات من المتابعين تجاوزت ملايين الجنيهات دون سند طبي موثق.

كانت حالة من الجدل اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بشأن قصة دنيا فؤاد، التي بدأت كحالة إنسانية مؤثرة لمريضة سرطان، قبل أن تتحول إلى ملف شائك تتداخل فيه روايات متضاربة بين الدعم والتشكيك والاتهامات.

في البداية، ظهرت دنيا بصورة إنسانية لافتة، تروي معاناتها مع المرض وتفاصيل رحلتها العلاجية، ما أثار تعاطفًا واسعًا بين المتابعين، ودفع كثيرين لتقديم الدعم المادي لها، خاصة بعد مساندة علنية من الفنان تامر حسني، الذي ساهم في انتشار قصتها وتحولها إلى قضية رأي عام.

روايات مضادة وتشكيك في حقيقة المرض

ومع تصاعد التفاعل، برزت روايات مضادة، أبرزها ما نشرته سيدة تدعى ندى الجبالي وشقيقتها نجلاء، اللتان أكدتا أنهما كانتا من أبرز الداعمين لدنيا في بداية أزمتها، وساهمتا في جمع التبرعات والترويج لحالتها.

ووفقًا لروايتهما، تواصلت دنيا لاحقًا لتأكيد امتلاكها تقارير طبية تثبت إصابتها، إلا أن الشكوك دفعت ندى للتحقق ميدانيًا، بالتنسيق مع أطباء داخل المركز الطبي العالمي.

وأشارت مستندات منسوبة للمركز إلى أن الحالة لا تخضع حاليًا لأي بروتوكول علاجي خاص بالأورام، كما لا توجد دلائل حديثة على وجود إصابة نشطة بالسرطان، وهو ما يتعارض مع الرواية المتداولة عبر مواقع التواصل.

كما أوضحت التقارير أن دنيا سبق أن تعرضت لورم في الثدي، لكنها تعافت منه في وقت سابق دون الحاجة إلى علاج كيماوي، مع الاكتفاء بمتابعة دورية، دون تسجيل أي تطورات مرضية جديدة.

تفاصيل المصروفات والجدل حول التبرعات

وكشفت بيانات مالية صادرة عن الجهة الطبية أن إجمالي المصروفات بلغ نحو 182 ألف جنيه، اقتصرت على فحوصات وتحاليل، دون وجود ما يشير إلى تلقي علاج أورام متقدم خلال الفترة الأخيرة.

في المقابل، تصاعدت الشكوك بين المتابعين، خاصة بعد تداول صور ومقاطع تظهر نمط حياة وصفه البعض بـ”المترف”، تضمن شراء هاتف حديث وسيارة، والتردد على مراكز تجميل، ما أثار تساؤلات حول أوجه إنفاق التبرعات.

كما زعمت بعض الروايات أن دنيا كانت ترفض التبرعات العينية، مثل تحمل تكاليف العلاج مباشرة، مفضلة تلقي الأموال بشكل نقدي، وهو ما زاد من حالة الجدل والمطالبات بالتحقيق.

اتهامات أخطر وردود نافية

ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ ادعت إحدى مريضات السرطان أن دنيا طلبت منها عينة طبية خاصة بها، بدعوى إعادة الفحص، قبل أن تشك لاحقًا في إمكانية استغلالها لتزوير مستندات طبية.

في المقابل، نفت دنيا فؤاد جميع الاتهامات المتداولة، مؤكدة في رد مقتضب عبر حسابها أنها حذفت منشوراتها بناءً على نصائح قانونية، وأنها لن تنجرف للرد على ما وصفته بـ”الشائعات”، مشددة على ثقتها في القانون.

وأكدت أنها مرت برحلة مرضية معقدة، بدأت بورم في الثدي، وامتدت  إلى مضاعفات في أعضاء أخرى، ما استدعى خضوعها لعلاج كيماوي وعمليات متعددة، صاحبتها معاناة صحية شديدة.

دعوات للتحقق قبل التعاطف

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا، وسط مطالب بضرورة تحري الدقة قبل تداول الحالات الإنسانية أو دعمها ماديًا، والتأكد من مصداقية حملات التبرع، تفاديًا لاستغلال تعاطف المواطنين في غير موضعه.

البلوجر دنيا فؤاد دنيا فؤاد الفنان تامر حسني تامر حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

صورك ارشيفية

إصابة عدد من طلاب مدرسة الجيزة باختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة

ترشيحاتنا

المهندس إيهاب محمود

حزب الجيل: إدانة مصر للعدوان الإيراني رسالة ردع وقرار بحماية التوازن الإقليمي

النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر

إليزابيث شاكر: موقف مصر من الاعتداء على الإمارات إعلان ردع عربي حاسم

اللواء الدكتور رضا فرحات

فرحات: العدوان الإيراني على الإمارات تصعيد خطير يهدد استقرار المنطقة

بالصور

تناول هذا الطعام مرتين أسبوعيا يحميك من الزهايمر

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

هل اتباع نظام الكيتو لمرضى السكري مفيد؟.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟

منع الأكل مش الحل.. خبير تغذية يكشف سر فشل الدايت القاسي ولماذا “التوازن” هو الطريق الحقيقي لخسارة الوزن

لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد