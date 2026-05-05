التحفظ على البلوجر دنيا فؤاد على ذمة التحقيقات

قررت الجهات المختصة التحفظ على البلوجر المصرية دنيا فؤاد، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في واقعة جمع تبرعات مالية بزعم العلاج من مرض السرطان.

وتباشر الأجهزة المعنية التحقيق مع المتهمة بعد تلقي بلاغات تفيد بقيامها بجمع مبالغ مالية كبيرة من متابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بدعوى احتياجها لتكاليف علاج باهظة، وسط شكوك حول صحة تلك الادعاءات.

كما تكثف الجهات المختصة جهودها لفحص كافة التحويلات المالية المرتبطة بالواقعة، والتأكد من أوجه إنفاقها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأثارت الواقعة حالة من الجدل الواسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بضرورة محاسبة أي شخص يستغل تعاطف المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل جديدة بشأن ملابسات القضية وحجم الأموال التي تم جمعها.