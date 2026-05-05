قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى
ستارمر: لن نتسامح مع أية محاولات إيرانية لزعزعة استقرار بريطانيا
تفاصيل تورط إثيوبيا في قصف مطار الخرطوم الدولي
التأمينات تنفي التعطل التام للسيستم الإلكتروني
هل ترث المرأة شقة الزوجية كاملة بعد وفاة زوجها دون أولاد؟.. أمين الإفتاء يوضح
جمعت تبرعات بـ 4 ملايين جنيه .. القصة الكاملة لـ دنيا فؤاد مدعية السرطان من التعاطف إلى الاتهام
رئيس الإمارات: قواتنا المسلحة سطرت ملحمة وطنية رائعة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية
19 ألف وحدة من الإسكان لمحدودي الدخل.. تفاصيل
التضامن : أول فوج لـ حجاج الجمعيات الأهلية يغادر الجمعة المقبلة
بعد حادث حكام الزمالك وسموحة على طريق إسكندرية | تطور مثير في موعد المباراة
العربية اتطبقت.. تعرض طاقم حكام مباراة الزمالك وسموحة لحادث دون اصابات
منحة التموين مستمرة.. حقيقة وقف دعم 1600 جنيه في مايو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: رقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تنفذ رؤية طموحة لإحداث تحول شامل في بيئة الأعمال، ترتكز على الرقمنة والإدارة بالبيانات، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية. 

وأوضح أن تحسين تجربة المستثمر أصبح يعتمد على مؤشرات أداء رقمية دقيقة تعكس واقع السوق لحظيًا، وتدعم اتخاذ القرار بكفاءة وشفافية.
 

مشاركة دولية لتعزيز التنافسية
 

جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في الجلسة النقاشية بعنوان "تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي"، ضمن فعاليات المؤتمر الختامي للبرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بحضور ممثلي المؤسسات الدولية وخبراء السياسات وعدد من الوزراء والمسؤولين.
 

تبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات
 

وأوضح الوزير أن تبسيط الإجراءات واختصار الدورة المستندية يمثلان مدخلًا رئيسيًا لجذب استثمارات نوعية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والإلكترونيات والصناعات الخضراء.
 

منظومة رقمية متكاملة للمستثمر
 

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تصميم رحلة مستثمر ذكية تبدأ من تفعيل منظومة الهوية الرقمية (e-KYC) لإنهاء المعاملات عن بُعد، وصولًا إلى إصدار التراخيص الفورية، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل وتيسير بيئة الأعمال.
 

شراكات دولية وتوطين التكنولوجيا
 

وأضاف أن هذه الرؤية تستهدف تعميق الشراكات مع الكيانات الدولية الكبرى، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، من خلال توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة وتعزيز القيمة المضافة للصناعات المحلية.
 

الاستثمار في رأس المال البشري
 

وشدد الوزير على أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية للتحول، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تأهيل الكوادر المصرية وفق أعلى المعايير الدولية، بما يمكنها من إدارة منظومات التصنيع الذكي والمستدام بكفاءة.
 

تطوير معايير المحاسبة
 

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور فريد إلى أن تطوير معايير المحاسبة المصرية لتتوافق مع المعايير الدولية يعزز من مستويات الشفافية والإفصاح، ويسهل على المستثمرين تقييم الفرص الاستثمارية داخل السوق المصري.
 

دمج المشروعات الصغيرة
 

وأكد أن تحديث معايير المحاسبة يمثل مدخلًا رئيسيًا لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، بما يمكنها من التحول إلى شريك فعال في سلاسل التوريد، مدعومة بمؤشرات أداء رقمية تضمن عدالة توزيع الفرص والحوافز.
 

بوابة موحدة للتجارة الخارجية
 

وأوضح الوزير أن إطلاق "بوابة إجراءات التجارة الخارجية" كمنصة رقمية موحدة يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة التصديرية، وخفض التكاليف اللوجستية، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، إلى جانب توفير بيانات لحظية تدعم صانع القرار وتعزز تدفقات النقد الأجنبي.
 

المواطن في صدارة الأولويات
 

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن المواطن المصري هو المستهدف النهائي من هذه الجهود، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات وتسهيل الإجراءات تسهم في خلق فرص عمل عالية الجودة وتحسين مستوى المعيشة، قائلاً: "نحن لا نطور منظومات إجرائية فقط، بل نبني اقتصادًا قائمًا على العلم والشفافية يعود أثره المباشر على حياة المواطنين".

التوطين التكنولوجي التكنولوجيا التحول الرقمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

صورك ارشيفية

إصابة عدد من طلاب مدرسة الجيزة باختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة

ترشيحاتنا

كارولين عزمي

ظهور لافت لـ كارولين عزمي عبر إنستجرام

حمزه نمره

حمزة نمرة: الذكاء الاصطناعي يهدد هوية الموسيقي

هاني شاكر

نقابة الموسيقيين تعلن الحداد غدا على روح هاني شاكر

بالصور

تناول هذا الطعام مرتين أسبوعيا يحميك من الزهايمر

لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟
لماذا البيض مفيد لصحة المخ؟

هل اتباع نظام الكيتو لمرضى السكري مفيد؟.. دراسة تكشف مفاجأة

كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟
كيف يعمل نظام الكيتو؟

منع الأكل مش الحل.. خبير تغذية يكشف سر فشل الدايت القاسي ولماذا “التوازن” هو الطريق الحقيقي لخسارة الوزن

لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟
لماذا تفشل أنظمة الحرمان؟

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة
طريقة عمل أجنحة الدجاج في الفرن بطريقة سهلة

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد