اختفاء فتاة إسرائيلية في ظروف غامضة باليابان

أفادت وسائل إعلام عبرية باختفاء شابة إسرائيلية تبلغ من العمر 22 عامًا، في ظروف غامضة أثناء رحلة تسلق في شمال اليابان، وسط تحذيرات من طقس قاسٍ قد يهدد حياتها.

وأطلقت السلطات اليابانية عملية بحث واسعة النطاق عن تيبال ساباتاي، التي كانت قد أبلغت والدتها في الأول من مايو بنيتها تسلق جبل أساهي في جزيرة هوكايدو، قبل أن ينقطع الاتصال بها تمامًا منذ ذلك الحين.

وبدأت التحقيقات بعد أن تواصلت والدة الشابة مع السفارة الإسرائيلية، ما دفع الجهات المختصة في اليابان للتحرك سريعًا، حيث تم إشراك فرق إنقاذ جبلية ومروحيات في عمليات التمشيط المكثفة للمنطقة الوعرة.

وبحسب وسائل الإعلام كشفت كاميرات المراقبة في محطة التلفريك عن آخر ظهور موثق للشابة، ما يعزز فرضية أنها توجهت بمفردها نحو الجبل، الذي يعد من أبرز الوجهات السياحية لعشاق المغامرة.

ويرتفع جبل أساهي إلى 2291 مترًا، ولا تزال المنطقة تشهد ظروفًا شتوية قاسية، مع ثلوج كثيفة وتقلبات جوية حادة، ما يزيد من صعوبة عمليات البحث.