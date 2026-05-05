إنجاز رقمي لافت لتعليم جنوب سيناء.. تكريم صناع التفوق في البرمجة بعد قفزة نوعية في التفاعل

كرّمت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، موجهِي ومعلمي مادة البرمجة بالمرحلة الثانوية، وذلك عقب تحقيق المديرية المركز الثاني على مستوى الجمهورية بنسبة اجتياز بلغت 88.9% في برنامج البرمجة، إلى جانب تسجيل معدلات تفاعلية مرتفعة على المنصة، في إنجاز يُعد لافتًا في ظل الكثافة السكانية المحدودة للمحافظة مقارنة بباقي المحافظات.

وأكدت مدير المديرية أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للجهود المبذولة في دعم وتفعيل منصة البرمجة داخل مدارس جنوب سيناء، مشيرة إلى أن إشادة الجانب الياباني بمستوى طلاب المحافظة تعكس حجم العمل الجاد الذي يقوم به المعلمون والموجهون.

وأضافت أن نسب التفاعل المرتفعة على المنصة تعكس وعي الطلاب بأهمية تعلم البرمجة باعتبارها من مهارات المستقبل، فضلًا عن دورها في تنمية التفكير المنطقي والإبداعي.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أُقيم، اليوم الثلاثاء 5 مايو، بمقر مكتب مدير المديرية بمدينة طور سيناء، بحضور عصام رجب، مدير التعليم العام، وعزيزة شام، مدير التعليم الثانوي، وعبير نايل، موجه عام الحاسب الآلي، إلى جانب موجهِي الإدارات التعليمية، وسفراء المحافظة المعتمدين في مجال البرمجة، ومعلمي الحاسب الآلي للمرحلة الثانوية.

وفي ختام الفعالية، جرى تسليم المكرّمين شهادات التقدير، والتقاط الصور التذكارية، إلى جانب عرض كأس المركز الثاني الذي تسلمته المديرية من الوزارة أواخر أبريل الماضي، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بهذا التعليمي المتميز.