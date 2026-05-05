تفاصيل مهرجان Master Scene للعروض المسرحية

شهدت فعاليات مهرجان Master Scene للعروض المسرحية، المقام تحت رعاية نقابة المهن التمثيلية والمعهد العالي للفنون المسرحية، أجواء فنية مميزة على مسرح النهار، وسط حضور لافت لعدد من صناع الفن وأعضاء لجان التحكيم.



وشهدت الفعاليات التقاط صورة تذكارية جمعت الدكتور أشرف زكي مع عدد كبير من أعضاء لجنة التحكيم والمشاركين، خلال متابعة العروض المسرحية المقدمة ضمن المهرجان.



وحضر الفعاليات عدد من النجوم وصناع السينما والمسرح، من بينهم إياد نصار، والمخرجة كاملة أبو ذكري، والمخرجة ياسمين أحمد كامل، والمخرجة بتول عرفة، إلى جانب المنتجين محمد سري وعادل المغربي، والمخرجين مرقس عادل ومحمد جبر، والدكتورة إنجي البستاوي، والفنان مصطفى عماد، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية.



كما شارك في الحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة، من بينهم الفنان إيهاب فهمي، والمهندس وائل عبد الله، والفنان عزوز عادل، إلى جانب آخرين.



