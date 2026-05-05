قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي
استخدام البخاخة .. المصل واللقاح تحذر من الأتربة والعدوى الفيروسية
نقيب المأذونين : رابع المستحيلات الزوج يطلب إذنًا موثقًا من زوجته
قرية إسبانية تعرض منزلاً مجانيًا وفرصة عمل مقابل العيش بها .. ما القصة؟
حورس يحلّق فوق القاهرة .. شعار المونوريل يربط عظمة التاريخ بتكنولوجيا المستقبل
أحمد موسى : عدوان همجي إيراني على الأشقاء العرب
الشتاء عمل ريمونتادا .. جمال شعبان يوجه تحذيرات عاجلة للمواطنين
75 دقيقة .. الزمالك يحافظ على تقدمه أمام سموحة بهدف الدباغ
البابا تواضروس يتحدى موروثات الصعيد: حرمان البنات من الميراث كسر لوصية الإنجيل
بن شرقي يحرز هدف الأهلي الثالث في مرمي إنبي
تعاون تركي مرتقب في مصر لتحديث نظم الري ورفع كفاءة استخدام المياه
عدي الدباغ يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك سموحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

“عمومية النقض” تُجري انتخاباتها رقميًا

رئيس مجلس القضاء الأعلي ووزير العدل
رئيس مجلس القضاء الأعلي ووزير العدل

قرر القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى إجراء الإقتراع السري لإختيار السادة القضاة المرشحين للعمل بمحكمة النقض للعام القضائي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ بنظام التصويت الرقمي للعام الثاني.

وكانت محكمة النقض قد عقدت جمعيتها العمومية العادية اليومالثلاثاءالموافق5/5/2026 وفي سابقه حميده تشرفت الجمعيةالعامه بحضور معالي المستشار الجليل/ محمود حلمي الشريف وزير العدل لتكريم القاضي الجليل/ عاصم الغايش رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى والسادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى القاضي الجليل/ فواز عبد الآخر رئيس محكمة استئناف القاهرة والقاضي الجليل/ محمد عبد العال عارف النائب الأول لرئيس محكمة النقض والقاضي الجليل/ عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض والقاضي الجليل/ زكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة استئناف الاسكندرية والقاضي الجليل/ ماجد جبران بطرس رئيس محكمة استئناف طنطا ممن اكتمل عطاؤهم في بادره كانت محل تقدير من مجلس القضاء الأعلى والجمعيه العامه لمحكمة النقض.

وتضمن جدول أعمالها ترقية عدد ٣٦ من قضاة المحكمة الي درجة نائب رئيس محكمة النقض.

وفي ختام أعمال الجمعية تمت دعوة السادة قضاة محكمة النقض الي إجراء عملية الإقتراع بنظام التصويت الرقمي لإختيار عدد ٤٠ قاضي للعمل بمحكمة النقض بدءا من العام القضائي الجديد اكتوبر القادم وأشاد السيد القاضى عاصم الغايش رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى - بالجهد المبذول لانجاز الطعون خلال هذا العام مشيرا الى ان خطة النهوض بأداء المحكمة جاءت وفق المنهجية المعدةلها وكانت محاورها :

الْمَحْوَرُ الأَوَّلُ: نَشْرُ الْوَعْيِ الْمَعْرِفِيِّ، عَبْرَ اسْتِحْدَاثِ قَنَوَاتٍ لِرَفْعِ الْقُدُرَاتِ، وَإِنْمَاءِ التَّأْهِيلِ الْفَنِّي الْمُتَخَصِصِ.

الْمَحْوَرُ الثَّانِي: تَفْعِيلُ أُطْرِ التَّعَاوُنِ مَعَ الْجِهَاتِ الْوَطَنِيَّةِ، وَتَعْمِيقُ الْعَلَاقَاتِ مَعَ مُؤَسَّسَاتِ الْقَضَاءِ فِي الدُّوَلِ الشَّقِيقَةِ

الْمَحْوَرُ الثَّالِثُ: الْمُتَابَعَةُ الدَّقِيقَةُ لِسَيْرِ الْعَمَلِ فِي مَشْرُوعِ مَبْنَى مَحْكَمَةِ النَّقْضِ الْجَدِيدِ.

وتعيين القاضي / أحمد رفعت قاسم – نائب رئيس محكمة النقض "الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى" - متحدثًا رسميًا باسم المجلس الأعلى للقضاء.

وفي تقليد متبع إهتم بتكريم السادة القضاة الذين أكتمل عطاؤهم خلال مسيرتهم القضائية ، وتخليد ذكرى من وافتهم المنيه خلال هذا العام.

وتمت إجراءات التصويت الرقمي بناءا على تعاون بين محكمة النقض ووزارة الإتصالات تنفيذ للبروتوكول الموقع بينهما ، وكان عدد السادة القضاة الذين أدلوا بأصواتهم ٤٨٣ قاضيا لإختيار ٤٠ مقعدا من بين المرشحين من السادة قضاة الإستئناف والنيابة العامة واستغرقت عملية التصويت قرابة نصف الساعة تم بعدها إعلان النتيجة مباشرة.

النقض عمومية اختيار القضاة وزير العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

الدولار

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

انقطاع المياه فى عدد من مناطق محافظة القاهرة .. لهذا السبب

ترشيحاتنا

أرشيفية

سفينة معزولة في الأطلسي.. “الصحة العالمية” تحذر من تفشي فيروس هانتا

حرب مع ايران

صندوق النقد الدولي: تداعيات الحرب مع إيران لن تنتهي سريعاً.. والأسواق تحتاج شهوراً للتعافي

تركيا

تركيا تكشف عن صاروخ «يلدريم خان» العابر للقارات بمدى يصل إلى 6000 كم وسرعات فرط صوتية تصل لـ25 ماخ

بالصور

جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع الزقازيق ومنيا القمح | صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وكيل صحة الشرقية وعميد طب الزقازيق يناقشان التوسع في خدمات تنظيم الأسرة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

احذرها.. 3 أخطاء ترتكبها يوميا تزيد من احتمالات إصابتك بأمراض القلب

كيف يؤثر النظام الغذائي على القلب؟
كيف يؤثر النظام الغذائي على القلب؟
كيف يؤثر النظام الغذائي على القلب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة سات آمون

المزيد