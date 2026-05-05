“عمومية النقض” تُجري انتخاباتها رقميًا

قرر القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى إجراء الإقتراع السري لإختيار السادة القضاة المرشحين للعمل بمحكمة النقض للعام القضائي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ بنظام التصويت الرقمي للعام الثاني.

وكانت محكمة النقض قد عقدت جمعيتها العمومية العادية اليومالثلاثاءالموافق5/5/2026 وفي سابقه حميده تشرفت الجمعيةالعامه بحضور معالي المستشار الجليل/ محمود حلمي الشريف وزير العدل لتكريم القاضي الجليل/ عاصم الغايش رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى والسادة أعضاء مجلس القضاء الأعلى القاضي الجليل/ فواز عبد الآخر رئيس محكمة استئناف القاهرة والقاضي الجليل/ محمد عبد العال عارف النائب الأول لرئيس محكمة النقض والقاضي الجليل/ عابد راشد النائب الثاني لرئيس محكمة النقض والقاضي الجليل/ زكريا يوسف حسن حرز الله رئيس محكمة استئناف الاسكندرية والقاضي الجليل/ ماجد جبران بطرس رئيس محكمة استئناف طنطا ممن اكتمل عطاؤهم في بادره كانت محل تقدير من مجلس القضاء الأعلى والجمعيه العامه لمحكمة النقض.

وتضمن جدول أعمالها ترقية عدد ٣٦ من قضاة المحكمة الي درجة نائب رئيس محكمة النقض.

وفي ختام أعمال الجمعية تمت دعوة السادة قضاة محكمة النقض الي إجراء عملية الإقتراع بنظام التصويت الرقمي لإختيار عدد ٤٠ قاضي للعمل بمحكمة النقض بدءا من العام القضائي الجديد اكتوبر القادم وأشاد السيد القاضى عاصم الغايش رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى - بالجهد المبذول لانجاز الطعون خلال هذا العام مشيرا الى ان خطة النهوض بأداء المحكمة جاءت وفق المنهجية المعدةلها وكانت محاورها :

الْمَحْوَرُ الأَوَّلُ: نَشْرُ الْوَعْيِ الْمَعْرِفِيِّ، عَبْرَ اسْتِحْدَاثِ قَنَوَاتٍ لِرَفْعِ الْقُدُرَاتِ، وَإِنْمَاءِ التَّأْهِيلِ الْفَنِّي الْمُتَخَصِصِ.

الْمَحْوَرُ الثَّانِي: تَفْعِيلُ أُطْرِ التَّعَاوُنِ مَعَ الْجِهَاتِ الْوَطَنِيَّةِ، وَتَعْمِيقُ الْعَلَاقَاتِ مَعَ مُؤَسَّسَاتِ الْقَضَاءِ فِي الدُّوَلِ الشَّقِيقَةِ

الْمَحْوَرُ الثَّالِثُ: الْمُتَابَعَةُ الدَّقِيقَةُ لِسَيْرِ الْعَمَلِ فِي مَشْرُوعِ مَبْنَى مَحْكَمَةِ النَّقْضِ الْجَدِيدِ.

وتعيين القاضي / أحمد رفعت قاسم – نائب رئيس محكمة النقض "الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى" - متحدثًا رسميًا باسم المجلس الأعلى للقضاء.

وفي تقليد متبع إهتم بتكريم السادة القضاة الذين أكتمل عطاؤهم خلال مسيرتهم القضائية ، وتخليد ذكرى من وافتهم المنيه خلال هذا العام.

وتمت إجراءات التصويت الرقمي بناءا على تعاون بين محكمة النقض ووزارة الإتصالات تنفيذ للبروتوكول الموقع بينهما ، وكان عدد السادة القضاة الذين أدلوا بأصواتهم ٤٨٣ قاضيا لإختيار ٤٠ مقعدا من بين المرشحين من السادة قضاة الإستئناف والنيابة العامة واستغرقت عملية التصويت قرابة نصف الساعة تم بعدها إعلان النتيجة مباشرة.