بعد تحذير منظمة الصحة العالمية منها .. ماهي فيروسات هانتا

أعلنت منظمة الصحة العالمية امس ⁠الاثنين عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بسبب فيروسات هانتا ولكنها كشفت أن الخطر الذي يشكله فيروس هانتا على عامة الناس ‌لا يزال منخفضا.

حذرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا من إمكانية انتقال فيروسات هانتا من خلال ركاب سفينة

فيروسات هانتا هي مجموعة من الفيروسات التي تحملها القوارض والتي يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة لدى البشر.

عادة ما يصاب الناس بالعدوى عن طريق الاتصال بالقوارض المصابة أو بولها أو برازها أو لعابها.

يمكن أن تسبب العدوى بفيروسات هانتا مجموعة من الأمراض، بما في ذلك الأمراض الخطيرة والوفاة.

في الأمريكتين، يمكن أن تسبب فيروسات هانتا متلازمة هانتافيروس القلبية الرئوية (HCPS)، وهي مرض تنفسي حاد، تصل نسبة الوفيات فيه إلى 50٪.

فيروس الأنديز ، الموجود في أمريكا الجنوبية، هو فيروس هانتا معروف حاليًا، وقد تم توثيق انتقال محدود من إنسان إلى آخر بين المخالطين.

في أوروبا وآسيا، تسبب فيروسات هانتا الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية (HFRS).