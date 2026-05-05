النائب مصطفى مزيرق: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

أكد النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إدانة استهداف دولة الإمارات العربية المتحدة، تعكس موقفًا مصريًا ثابتًا لا يقبل المساومة تجاه أمن واستقرار دول الخليج العربي، باعتباره امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري.

وشدد مزيرق في بيان له على أن ما أعلنه الرئيس من أن “أمن الإمارات ودول الخليج خط أحمر” هو رسالة واضحة وقوية لكل من يحاول المساس بأمن الأشقاء، بأن مصر تقف صفًا واحدًا في مواجهة أي تهديدات.

الإدانة الصريحة للعدوان الإيراني على الإمارات



وأوضح أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تتبنى نهجًا قائمًا على دعم الاستقرار الإقليمي ورفض أي اعتداءات تمس سيادة الدول العربية، مشيرًا إلى أن الإدانة الصريحة للعدوان الإيراني على الإمارات تؤكد التزام مصر بالشرعية الدولية وبمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين.



وأضاف مزيرق أن العلاقات المصرية الإماراتية تمثل نموذجًا فريدًا للتكامل والتعاون العربي، وهو ما يفرض على الجميع الدفاع عنها ضد أي محاولات للنيل منها، لافتًا إلى أن مصر لم ولن تتخلى عن دورها التاريخي في حماية الأمن العربي الجماعي.



وأشار إلى أن توقيت هذه التصريحات مهم للغاية، في ظل التحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، ما يستدعي توحيد الصفوف العربية وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التهديدات الإقليمية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية في دعم الأشقاء بالإمارات، وأن وحدة المصير العربي هي السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار المنطقة.