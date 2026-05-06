قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة
صحيفة إسرائيلية تكشف عن خوف جنود الاحتلال من مسيرات حزب الله
مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات
إنفجارات قوية تهز جزيرة قشم الإيرانية
سماع الشهود في محاكمة 50 متهما بالهيكل الإداري للإخوان.. اليوم
خدمة جديدة.. استعلم عن محضر سرقة الكهرباء وادفعه أو تظلم منه إلكترونيا
قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة
مواقيت الصلاة في القاهرة ومدن ومحافظات مصر اليوم الأربعاء 6 مايو 2026
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي .. اليوم
رسميًا.. إعلان أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل بعد افتتاحه للجمهور | بث مباشر
الخارجية: أمن الإمارات ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري
رصد ظاهرة التكاثر الجماعي للشعاب المرجانية بالبحر الأحمر في إنجاز علمي جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

كيف يُنظّم مشروع قانون الأسرة مصير المفقود وحقوق زوجته؟.. تفاصيل

مشروع قانون الأسرة
مشروع قانون الأسرة
حسن رضوان

سلّط موقع صدى البلد الضوء على أبرز ملامح مشروع قانون الأسرة الجديد، خاصة ما يتعلق بتنظيم أحكام الزوج «المفقود»، في إطار رؤية تشريعية تستهدف إنهاء الجدل حول مصيره وتحديد آثاره القانونية بشكل واضح.

وتضمن المشروع فصلًا خاصًا يضم ثلاث مواد تنظم حالات الفقد، وتحدد متى يُعتبر المفقود متوفى، مستندًا إلى التطور الكبير في وسائل الاتصال الحديثة، التي ساهمت في تسهيل عمليات البحث والتحري وتقليل فترات الغموض حول مصير الأشخاص.

ضوابط دقيقة للتعامل مع وضع زوجة المفقود وحقوقها

وحدّد المشروع ضوابط دقيقة للتعامل مع وضع زوجة المفقود وحقوقها، إلى جانب تنظيم مسألة الميراث في حال صدور حكم بالوفاة، مع وضع قواعد واضحة حال ثبوت حياة المفقود لاحقًا.

وقسّم القانون حالات الفقد إلى عدة صور، تختلف بحسب ظروف الواقعة؛ ففي الحالات العادية التي يُرجح فيها الوفاة، يشترط مرور ثلاث سنوات من تاريخ الفقد بعد إجراء التحريات اللازمة. أما في حالات الكوارث والحوادث الكبرى، مثل حوادث الطيران أو الغرق، فيكفي مرور 30 يومًا فقط للتحقق من المصير.

وفي حالات الفقد أثناء العمليات الحربية أو الأمنية، نص المشروع على اعتبار المفقود متوفى بعد مرور ستة أشهر من استنفاد جهود البحث، بناءً على قرار رسمي من الجهات المختصة، تكون له قوة الحكم القضائي.

وفي غير هذه الحالات، منح المشروع القاضي سلطة تقدير مدة الحكم بالوفاة، على ألا تقل عن أربع سنوات، مع إلزامه بإجراء تحريات شاملة للتأكد من حالة المفقود.

كما نظم القانون الآثار المترتبة على الحكم بالوفاة، حيث تلتزم الزوجة بعدة الوفاة، وتُوزع التركة على الورثة المستحقين وقت صدور الحكم.

وتناول المشروع أيضًا سيناريو عودة المفقود، حيث تعود الزوجة إليه إذا لم تكن قد تزوجت بآخر، بينما يستمر الزواج الثاني في حال تم بحسن نية ودون علم بحياة الزوج الأول، حمايةً لاستقرار الأسرة الجديدة.

ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين استقرار الأوضاع الأسرية وضمان العدالة، بما يمنع استغلال الثغرات القانونية، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق جميع الأطراف.

مشروع قانون الأسرة الجديد الزوج تنظم حالات الفقد التطور الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

صورة تعبيرية

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأه في أسعار الدواجن بالأسواق

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

منحة التموين إلى 1600 جنيه

1600 جنيه .. كيفية صرف منحة التموين

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

سورة تقرأها قبل النوم

سورة تقرأها قبل النوم تسمع خبرا مفرحا .. 3 آيات تحدث معجزات

الطفل سوبر ماريو

رحيل “سوبر ماريو” يهز القلوب.. تفاصيل وفاة محارب السرطان بمرض خطير

ترشيحاتنا

خافيير بارديم يتحدث بإعجاب عن بينيلوبي كروز ويكشف أسرار التوازن بين الحب والنجاح

خافيير بارديم يتحدث بإعجاب عن بينيلوبي كروز ويكشف أسرار التوازن بين الحب والنجاح

النجم هاني شاكر

بعد هاني شاكر .. رحيل النجوم خارج الحدود وعودتهم الأخيرة إلى حضن الوطن

ساري هاني يضع بصمته الموسيقية على فيلم "الورشة" ويواصل حضوره في أبرز الأعمال الفنية

ساري هاني يضع بصمته الموسيقية على فيلم «الورشة» ويُواصل حضوره في أبرز الأعمال الفنية

بالصور

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. وصفة سهلة زي المطاعم

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل
طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل

حيل تساعدك على النوم سريعًا.. طرق بسيطة لعلاج الأرق بدون أدوية

كيف تنام بسرعة بطرق غير متوقعة؟
كيف تنام بسرعة بطرق غير متوقعة؟
كيف تنام بسرعة بطرق غير متوقعة؟

يُعزّز الرغبة الجنسية .. دراسة تكشف تأثير تنظيف المنزل وغسيل الأطباق على الرجال

تقسيم الأعمال المنزلية داخل المنزل وتأثيره على الرغبة الجنسية
تقسيم الأعمال المنزلية داخل المنزل وتأثيره على الرغبة الجنسية
تقسيم الأعمال المنزلية داخل المنزل وتأثيره على الرغبة الجنسية

كيف تحمي نفسك من فيروس هانتا؟.. إرشادات مهمة لتجنب العدوى القاتلة المرتبطة بالقوارض

كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟
كيف ينتقل فيروس هانتا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد