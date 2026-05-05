قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سورة تقرأها قبل النوم تسمع خبرا مفرحا .. 3 آيات تحدث معجزات
سفارة الخرطوم بالقاهرة توضح ملابسات وفاة شاب سوداني في العباسية
بعد استهداف مطار الخرطوم.. الأزهر يدعو السودانيين إلى الحفاظ على وحدة بلادهم
آخرها الأردن.. هذه الدول حجبت المواقع الإبا.حية بداخلها
براتب 13 ألف جنيه.. وظائف خالية بشروط سهلة
أكسيوس : البيت الأبيض أرسل رسالة خاصة لإيران قبل عملية هرمز الجديدة
عبدالله السعيد أفضل لاعب في مباراة الزمالك وسموحة
ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك والأهلي
آرسنال يتقدم أمام أتليتكو مدريد بهدف نظيف في الشوط الأول
أمام وزير الصحة | مقترح برلماني بتخصيص بند بالموازنة لتوفير أجهزة قياس السكر بدون وخز للأطفال
البابا تواضروس: القوانين وحدها لا تصنع بيتا سعيدا.. والوعي هو الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسرة
بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مشروع قانون الأسرة.. لماذا أسقط النور فكرة اقتسام أموال الزوج؟

مشروع قانون الأسرة
مشروع قانون الأسرة
حسن رضوان

يقدم موقع “صدى البلد” قراءة قانونية لأبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور، والذي تضمن موقفًا حاسمًا من الجدل الدائر حول أحقية الزوجة في اقتسام أموال الزوج عند الطلاق، فيما يُعرف بفتوى “الكد والسعاية”.

وأكد المشروع رفضه إدراج أي نص يمنح الزوجة نسبة من ثروة الزوج عند الانفصال، موضحًا أن هذه الفتوى ليست محل إجماع حتى داخل المذهب المالكي الذي يُستند إليه في هذا الطرح، كما أنها ترتبط بحالات محددة من المشاركة الفعلية في تنمية المال، وليس بمجرد الإنفاق داخل الأسرة.

لا لتقسيم ثروة الزوج عند الطلاق

وأوضح المشروع أن بعض المقترحات المتداولة في النقاش المجتمعي دعت إلى تضمين وثيقة الزواج بنودًا تُحدد نصيبًا ماليًا للزوجة حال الطلاق، إلا أنه اعتبر ذلك خلطًا بين طبيعة عقد الزواج وعقود الشراكة المالية، وهو ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تُقر استقلال الذمة المالية لكل من الزوج والزوجة.

وشدد على أن الزواج لا يُعد شراكة مالية، بل علاقة ذات طبيعة خاصة، تختلف عن عقود الشركات أو المعاملات المالية، مستندًا في ذلك إلى ثبوت حق الزوجة في المهر ووجوب النفقة على الزوج، حتى وإن كانت تمتلك أموالًا خاصة.

كما حذر المشروع من إدراج “الكد والسعاية” ضمن وثيقة الزواج، لما قد يترتب عليه من تعقيدات قانونية قد تصل إلى الطعن في صحة العقد نتيجة الجمع بين أكثر من وصف قانوني.

وفي المقابل، طرح المشروع بدائل تنظيمية لحفظ الحقوق المالية، من بينها توعية الزوجة بحقوقها عبر المأذون، والتأكيد على أن أي مساهمة مالية منها تُعد تبرعًا ما لم يُتفق صراحة على اعتبارها قرضًا مستردًا.

وأشار كذلك إلى أن مشاركة الزوجة في تنمية أموال الزوج، سواء في الزراعة أو المشروعات، تُعد في الأصل عملًا تطوعيًا، إلا إذا تم الاتفاق مسبقًا على أجر أو شراكة واضحة المعالم.

ويعكس هذا التوجه تمسك مشروع القانون بالفصل الكامل بين الذمم المالية داخل الأسرة، ورفض أي مقاربات تُحوّل العلاقة الزوجية إلى إطار شراكة مالية، مع التأكيد على أهمية وضوح الاتفاقات المسبقة حال وجود تعاملات مالية بين الطرفين.

مشروع قانون الأحوال الشخصية حزب النور اقتسام أموال الزوج الطلاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

الدولار

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

صورة تعبيرية

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأه في أسعار الدواجن بالأسواق

ترشيحاتنا

الطفل سوبر ماريو

مرض خطير في الدم .. تفاصيل وفاة الطفل سوبر ماريو

أرشيفية

استشاري صحة نفسية: مش مجرد قانون.. ما يحدث داخل الأسرة المصرية على وشك التغيير

فيروس هانتا

رحلة الموت.. تفاصيل مرعبة على متن «السفينة الموبوءة» للفيروس الجديد القاتل

بالصور

بعد تفشيه على متن السفينة .. أعراض فيروس هانتا وطرق الانتقال ووسائل الوقاية

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع الزقازيق ومنيا القمح | صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وكيل صحة الشرقية وعميد طب الزقازيق يناقشان التوسع في خدمات تنظيم الأسرة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد