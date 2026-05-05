برلمان

بحضور شريف فتحي .. سياحة النواب تفتح مشكلات وقف تراخيص الشركات السياحية الجديدة

فريدة محمد

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، اجتماعا اليوم، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.

ناقش الاجتماع عدد من طلبات الإحاطة، الموجهة إلى الحكومة بشأن وقف تراخيص الشركات السياحية الجديدة، وآثار ذلك على الاستثمار السياحي، في ضوء القرار الوزاري رقم 246 لسنة 2026، والخاص بوقف قبول طلبات إنشاء الشركات لمدة عام كامل، ومدى توافق هذا القرار مع خطة الدولة لجذب الاستثمارات السياحية.


استعرض الأعضاء طلبات الإحاطة، وشهد الاجتماع مناقشات موسعة، بشأن القرارات المتعاقبة بشأن إيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة، والمطالبة بمراجعة هذه القرارات وإعادة فتح باب التراخيص، وفق ضوابط تضمن الجدية وتمنع الاحتكار.

 ضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل

وتناولت المناقشات، أسباب استمرار وقف التراخيص لعدة سنوات، وتأثير ذلك على ضخ استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي، خاصة في ظل تعافي الحركة السياحية الوافدة لمصر وخطط الوصول إلى 30 مليون سائح.

وكشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن التوسع في منح تراخيص شركات جديدة يضر بالشركات القائمة، ولن يمنح الجديدة فرصة، في ظل المشكلات التي تعاني منها المنطقة، مما أثر على التدفقات السياحية.

وأكد الوزير، أنه مع تحسن صناعة السياحة، سيتم فتح الباب أمام التراخيص للشركات، مع الأخذ في الاعتبار التركيز للحفاظ على التنافسية، بما يحافظ على السوق السياحي.

