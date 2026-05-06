صراع لقب الدوري يشتعل .. كريم رمزي يكشف سيناريوهات حسم اللقب

علّق الإعلامي كريم رمزي على اشتعال المنافسة في الدوري المصري الممتاز، مع اقتراب الموسم من نهايته ودخول الأمتار الأخيرة الحاسمة.

وكتب كريم رمزي عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "الله على الدوري والمنافسة بجد".

وأوضح “رمزي” سيناريوهات حسم اللقب، حيث أشار إلى أن الزمالك يحتاج إلى نقطة واحدة فقط من مباراته الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا لحسم التتويج، بينما يحتاج الأهلي إلى الفوز مع تعثر الزمالك وتعادل بيراميدز على الأقل من أجل التتويج باللقب.

وأضاف أن بيراميدز يتمسك بحظوظه أيضًا، إذ يحتاج إلى تحقيق الفوز مع خسارة الزمالك، بغض النظر عن نتيجة مباراة الأهلي، ليحصد لقب الدوري.

وأشار إلى أن بطاقتي التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا مازالت مفتوحتين أمام الفرق الثلاثة، في ظل المنافسة الشرسة حتى الجولة الأخيرة.