فن وثقافة

«لم يكن فنانًا فقط بل رمزًا إنسانيًا» .. كارول سماحة تستعيد ذكرياتها مع هاني شاكر

أوركيد سامي

عبّرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن حزنها العميق، وتذكرت تعاونها الفني المميز مع الفنان المصري الراحل هاني شاكر، الذي وافته المنية يوم 3 مايو 2026، مؤكدة أن هذا التعاون سيبقى من أبرز المحطات في مسيرتها الفنية.

وأعادت كارول تسليط الضوء على أغنيتها المشتركة معه بعنوان «شكراً»، والتي طُرحت عام 2021، حيث شاركت مقطعًا من الفيديو كليب عبر حسابها على منصة «إكس»، مرفقًا برسالة مؤثرة استحضرت فيها الذكريات التي جمعتهما، مشيرة إلى أن بعض اللحظات تبقى راسخة رغم مرور الزمن.

وأكدت سماحة في رسالتها أن العلاقة التي جمعتهما لم تكن فنية فقط، بل إنسانية أيضًا، حيث عبّرت عن امتنانها للفنان الراحل على الأوقات الجميلة التي جمعتهما، داعية له بالرحمة، ومؤكدة أن ذكراه ستبقى حاضرة في قلبها.

ويُعد هذا التعاون من التجارب الفنية المختلفة في مسيرة النجمين، إذ اقتصر ظهور هاني شاكر في كليب «شكراً» على التمثيل دون الغناء، في خطوة لاقت اهتمام الجمهور آنذاك. وفي المقابل، شاركت كارول سماحة بالتمثيل في فيديو كليب أغنية «بقالي كتير»، ما أضفى طابعًا دراميًا متكاملًا على العملين.

وقد جاء طرح الأغنيتين في توقيت متقارب ضمن رؤية إخراجية واحدة للمخرجة بتول عرفة، حيث شكّل العملان معًا سردًا رومانسيًا متصلًا تابع فيه الجمهور تطور العلاقة بين النجمين عبر عملين منفصلين.

رحيل هاني شاكر ترك أثرًا بالغًا في الوسط الفني، إذ نعاه عدد كبير من الفنانين بكلمات مؤثرة، مشيدين بإرثه الفني وصوته الذي طالما عبّر عن مشاعر صادقة لامست وجدان الجمهور العربي.

واختتمت كارول سماحة حديثها بالتأكيد على أن الفنان الراحل لم يكن مجرد مطرب، بل كان رمزًا فنيًا مميزًا ترك بصمة لا تُنسى، مشيرة إلى أن العمل معه كان شرفًا كبيرًا ستظل تعتز به طوال مسيرتها.

فوائد شرب الكفير لمرضى إرتجاع المرئ
عصير الليمون والبرتقال بالنعناع .. وصفة مُنعشة وغنية بفيتامين «سي»

طريقة عمل عصير الليمون والبرتقال بالنعناع
هل تناول الخضراوات الورقية والبطيخ والمانجو يُضر المعدة؟.. إخصائي تغذية يحسم الجدل

هل الجسم يهضم الخضروات فعلًا؟
دراسة تكشف: استمرار خطر الإصابة بالسرطان والسكري لسنوات بعد فقدان الوزن

كيف تؤثر السمنة على الجسم حتى بعد فقدان الوزن؟
