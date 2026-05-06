الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل

بعد سن الأربعين .. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة
أسماء عبد الحفيظ

مع بلوغ سن الأربعين، يبدأ الجسم في الدخول إلى مرحلة جديدة تختلف في طبيعتها عن سنوات الشباب، هذه المرحلة لا تعني الضعف بقدر ما تعكس تغيرات بيولوجية طبيعية تحدث ببطء، لكنها قد تبدو مفاجئة للبعض، كثيرون يلاحظون تغيرات في الطاقة، الوزن، وحتى الحالة النفسية دون أن يدركوا أن هذه التحولات جزء طبيعي من رحلة العمر.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز 6 تغيّرات قد تحدث في جسمك بعد الأربعين، وكيف يمكن التعامل معها بذكاء للحفاظ على صحتك، وفقاً لما نشره موقع هيلثي.

1. بطء عملية الأيض

من أكثر التغيرات شيوعًا بعد الأربعين هو تباطؤ عملية الأيض، وهي المسئولة عن حرق السعرات الحرارية.. هذا يعني أن الجسم لم يعد يحرق الطعام بنفس الكفاءة السابقة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن بسهولة حتى مع تناول نفس كميات الطعام.
الحل هنا ليس الحرمان، بل تنظيم الوجبات والاعتماد على أطعمة صحية مع زيادة النشاط البدني.

2. فقدان الكتلة العضلية

مع التقدم في العمر، يبدأ الجسم في فقدان جزء من الكتلة العضلية تدريجيًا، خاصة إذا لم يكن هناك نشاط بدني منتظم. العضلات تلعب دورًا مهمًا في دعم الجسم وحرق الدهون، لذلك فإن ضعفها يؤدي إلى الشعور بالإرهاق وزيادة الدهون.
ممارسة تمارين مثل تمارين المقاومة تساعد بشكل كبير في الحفاظ على قوة العضلات.

3. تغيّرات هرمونية ملحوظة

تحدث تغيرات واضحة في الهرمونات سواء لدى الرجال أو النساء. لدى النساء، يرتبط هذا بمرحلة انقطاع الطمث، بينما يعاني الرجال من انخفاض تدريجي في بعض الهرمونات.
هذه التغيرات قد تؤثر على الحالة المزاجية، النوم، وحتى الوزن، لذلك من المهم متابعة الحالة الصحية مع طبيب مختص.

4. ضعف العظام والمفاصل

يبدأ الجسم في فقدان الكالسيوم بشكل تدريجي، مما قد يؤدي إلى ضعف العظام وزيادة خطر الإصابة بـ هشاشة العظام.. كما قد يشعر البعض بآلام في المفاصل أو صعوبة في الحركة.
الحفاظ على نظام غذائي غني بالكالسيوم وفيتامين د، إلى جانب ممارسة الرياضة، يساعد في تقوية العظام.

5. تغيّرات في النوم

يعاني كثيرون بعد الأربعين من اضطرابات في النوم، مثل صعوبة النوم أو الاستيقاظ المتكرر ليلًا. وقد يكون ذلك مرتبطًا بالتغيرات الهرمونية أو التوتر اليومي.
تنظيم مواعيد النوم وتقليل استخدام الهاتف قبل النوم يمكن أن يحسن جودة النوم بشكل ملحوظ.

6. زيادة الدهون في مناطق معينة

حتى مع ثبات الوزن، قد يلاحظ البعض تراكم الدهون في مناطق مثل البطن، هذا التغيير مرتبط بالهرمونات وبطء الأيض، وقد يكون مؤشرًا على زيادة خطر الإصابة بـ أمراض القلب إذا لم يتم التحكم فيه.
اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام هما الحل الأفضل.

