لا يملك الأدوات.. أيمن يونس يشيد بأداء معتمد جمال مع الفريق

أشاد ايمن يونس لاعب الزمالك السابق، بأداء المدير الفني لنادي الزمالك رغم الصعوبات التي كان يواجهها.

وكتب يونس ، من خلال حسابه الشخصي إكس: تحيه إنصاف لـ معتمد جمال.. بجد بطل.. لا يمتلك الأدوات (اللاعبين)، التي تصنع الفارق ورغم ذلك يستغل قدرات كل اللاعبين ليصنع فارق لحظي، لا وكمان يبث فيهم أيضا روح حديدية ليزيد الفارق.. ويفوز في أهم محطات التتويج بالدوري ضد سموحة.. تحية حب وتقدير للرائع معتمد جمال.. استمر يا بطل ".

ايقاف قيد جديد للزمالك :



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف قيد الزمالك للمرة الـ 16 بسبب قضية جديدة دون الكشف عن سبب الإيقاف.

ويُعتبر ملف إيقاف القيد أحد أبرز الأزمات التي تواجه إدارة الزمالك في الوقت الحالي، في ظل استمرار القضايا المرفوعة ضد النادي داخل أروقة الاتحاد الدولي، خاصة أن الأحكام الصادرة بشأنها نهائية ولم يتم التوصل حتى الآن إلى تسويات أو حلول تتيح رفع العقوبات.