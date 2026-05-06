قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برامج تدريبية لأعضاء الإدارات القانونية بالنيابة ومأموري الضبط القضائي بوزارة الكهرباء
القومي لتنظيم الاتصالات يحسم تحريك أسعار بعض خدمات الانترنت ..تفاصيل
متى يحسم الأهلي مصير الدنماركي ييس توروب؟.. وتطورات مفاجئة حول اقتراب حسام البدري.. اعرف القصة كاملة
هاني سويلم: مصر نجحت في تلبية احتياجاتها المائية عبر منظومة متكاملة
تعطل سفينة هندية في بحر العرب وتدخل عاجل للبحرية الباكستانية
استهداف سفينة في مضيق هرمز وإصابات بين الطاقم.. وقرار أمريكي مفاجئ بشأن الملاحة
مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسمية
110 جنيهات.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأربعاء
الكهرباء معاك.. تطبيق جديد يتيح دفع الفواتير من الموبايل
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 6 مايو .. عيار 21 بكام؟
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
كيف ردت الصين على أمريكا بشأن عقوباتها على إيران؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس اللبناني: الكلمة الحرة لا تُهزم ودماء الشهداء أمانة لبناء دولة قوية

الرئيس اللبناني: الكلمة الحرة لا تُهزم ودماء الشهداء أمانة لبناء دولة قوية
الرئيس اللبناني: الكلمة الحرة لا تُهزم ودماء الشهداء أمانة لبناء دولة قوية
أ ش أ

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن تضحيات الشهداء لن تذهب سدى، وأن ذكراهم تمثل تجديداً دائماً للعهد بحماية الوطن ووحدته.

وقال عون، في كلمة بمناسبة السادس من مايو "ذكرى الشهداء"، إن هذه المناسبة تشكل وقفة إجلال ووفاء أمام أرواح من بذلوا حياتهم ليبقى لبنان وطناً حراً.

وأضاف أن لبنان يواجه تحديات جسيمة في ظل الحرب الدائرة وما خلفته من جراح عميقة وشهداء سيبقون منارة في تاريخ البلاد، لافتاً إلى أن ذكرى الشهداء تكتسب هذا العام بعداً وطنياً وإنسانياً مضاعفاً في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها اللبنانيون.

وخصّ الرئيس اللبناني شهداء الصحافة والإعلام بتحية تقدير، معتبراً أن الإعلام اللبناني أثبت شجاعة كبيرة في مواكبة الأحداث ونقل الحقيقة، وأن الإعلاميين الذين استشهدوا في الميدان دفعوا حياتهم ثمناً لرسالة مقدسة.

وأكد أن حرية التعبير ستبقى ركيزة أساسية في لبنان، داعياً إلى صونها ضمن إطار الحرية المسئولة والعادلة.

وختم الرئيس عون بالتأكيد أن دماء الشهداء، عسكريين ومدنيين وإعلاميين، تضع الجميع أمام مسئولية تاريخية لبناء دولة قوية وعادلة وقادرة على حماية أبنائها، مجدداً الالتزام بصون وحدة لبنان وسيادته.

الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون تضحيات الشهداء حماية الوطن ووحدته ذكرى الشهداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

الشحات وامام

عاشور والشحات | أحمد شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

منحة التموين إلى 1600 جنيه

1600 جنيه .. كيفية صرف منحة التموين

ميلوني

بعد انتشار صور «غرفة النوم».. «ميلوني» تحذِّر من كارثة رقمية تهدّد الجميع

سورة تقرأها قبل النوم

سورة تقرأها قبل النوم تسمع خبرا مفرحا .. 3 آيات تحدث معجزات

الطفل سوبر ماريو

رحيل “سوبر ماريو” يهز القلوب.. تفاصيل وفاة المحارب الصغير بمرض خطير

احمد سالم

وفاة أحمد سالم حارس طلائع الجيش والإنتاج الحربي السابق

مضيق هرمز

انفجار في مضيق هرمز .. إيران تضرب سفينة بريطانية مرتبطة بإسرائيل

بالصور

وزير الري: التجربة المصرية تمثل نموذجا متقدما في الإدارة المتكاملة للموارد المائية

وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى
وزير الري خلال مشاركتهفي جلسة المائدة الوزارية المستديرة رفيعة المستوى

بعد سن الأربعين .. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة
بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة
بعد سن الأربعين.. 6 أشياء تتغير في جسمك فجأة

مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه

مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه
مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه
مشروبات طبيعية تنظف الكبد في 7 أيام.. ديتوكس آمن يعيد لجسمك نشاطه

عمرها 60 عامًا ومازالت على الطرقات.. شاهد سيارة موستانج النادرة

موستانج
موستانج
موستانج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد