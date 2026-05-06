الرئيس اللبناني: الكلمة الحرة لا تُهزم ودماء الشهداء أمانة لبناء دولة قوية

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون أن تضحيات الشهداء لن تذهب سدى، وأن ذكراهم تمثل تجديداً دائماً للعهد بحماية الوطن ووحدته.

وقال عون، في كلمة بمناسبة السادس من مايو "ذكرى الشهداء"، إن هذه المناسبة تشكل وقفة إجلال ووفاء أمام أرواح من بذلوا حياتهم ليبقى لبنان وطناً حراً.

وأضاف أن لبنان يواجه تحديات جسيمة في ظل الحرب الدائرة وما خلفته من جراح عميقة وشهداء سيبقون منارة في تاريخ البلاد، لافتاً إلى أن ذكرى الشهداء تكتسب هذا العام بعداً وطنياً وإنسانياً مضاعفاً في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها اللبنانيون.

وخصّ الرئيس اللبناني شهداء الصحافة والإعلام بتحية تقدير، معتبراً أن الإعلام اللبناني أثبت شجاعة كبيرة في مواكبة الأحداث ونقل الحقيقة، وأن الإعلاميين الذين استشهدوا في الميدان دفعوا حياتهم ثمناً لرسالة مقدسة.

وأكد أن حرية التعبير ستبقى ركيزة أساسية في لبنان، داعياً إلى صونها ضمن إطار الحرية المسئولة والعادلة.

وختم الرئيس عون بالتأكيد أن دماء الشهداء، عسكريين ومدنيين وإعلاميين، تضع الجميع أمام مسئولية تاريخية لبناء دولة قوية وعادلة وقادرة على حماية أبنائها، مجدداً الالتزام بصون وحدة لبنان وسيادته.