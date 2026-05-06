تاجر مخدرات يغسل 80 مليون جنيه في شراء عقارات

اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.





إطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى – مقيم بالقليوبية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات) .





قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (80) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .





