الغربية.. ضبط 36 شيكارة دقيق مدعم و1.7 طن سلع غذائية مجهولة المصدر

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية، تنفيذًا لتوجيهاته بضبط الأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي للتلاعب بالسلع المدعمة، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات التموينية المكثفة، التي نُفذت بعدة إدارات خلال 24 ساعة، عن ضبط 36 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها وإعادة بيعها بالمخالفة، إلى جانب ضبط 580 علبة سجائر مهربة جمركيًا ومحظور تداولها،كما تمكنت الحملات من ضبط نحو 1.7 طن سلع غذائية متنوعة ولحوم ودواجن ومكرونة وزيت طعام مجهولة المصدر وبدون بيانات أو فواتير، وبعضها منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك.

تحرك تنفيذي عاجل

في بندر المحلة الكبرى، تم ضبط كميات من الدواجن والأسماك والسمبوسك والزيوت مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بينما أسفرت حملات مركز المحلة عن ضبط صدور دواجن بدون بيانات وسجائر مهربة ومنشأة تعمل بدون ترخيص،وفي سمنود، تم ضبط كميات من الدواجن والمصنعات واللحوم والمكرونة بدون فواتير، إلى جانب كميات كبيرة من السجائر المهربة، فيما تمكنت حملات بسيون والرقابة التموينية بالمديرية من ضبط كميات الدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء،كما تم تحرير عدد كبير من المحاضر التموينية المتنوعة شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، وبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وإدارة أنشطة بدون ترخيص.

تحسين خدمات المواطنين

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة،وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية اليومية بكافة المراكز والمدن، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تستهدف التلاعب بالدعم.