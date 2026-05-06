رئيس الوزراء الباكستاني يعرب عن امتنانه لترامب لتعليقه عملية "مشروع الحرية" بمضيق "هرمز"

وجه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم / الأربعاء / الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إعلانه تعليق عملية "مشروع الحرية" في مضيق "هرمز".. معربا عن أمله في أن يؤدي الزخم الحالي إلى اتفاق دائم يضمن سلاما واستقرارا مستدامين للمنطقة وخارجها.

وقال شهباز - في منشور عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي- : "أعرب عن امتناني للرئيس دونالد ترامب لقيادته الشجاعة وإعلانه في الوقت المناسب تعليق عملية مشروع الحرية في مضيق هرمز".

وأضاف: أن استجابة الرئيس ترامب الكريمة لطلب باكستان والدول الشقيقة الأخرى، ولا سيما السعودية، ستساهم بشكل كبير في تعزيز السلام والاستقرار والمصالحة الإقليمية خلال هذه الفترة الحساسة.

وأكد شهباز أن باكستان لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بدعم جميع الجهود التي تعزز ضبط النفس والحل السلمي للنزاعات عبر الحوار والدبلوماسية.