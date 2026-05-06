الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

926 مواطنا يتلقون الخدمات.. القوافل الطبية تواصل الوصول إلى الأكثر احتياجا بالقنطرة غرب

الإسماعيلية انجي هيبة

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على تفقد سير العمل بالقافلة الطبية بقرية الرياح، ورافقها دكتور السيد سليمان مدير إدارة القنطرة غرب الصحية، حيث التقت مع فريق الطاقم الطبي، واطمأنت على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال العيادات التخصصية بالقافلة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بصحة المواطن الإسماعيلي خاصة في المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا.

وأشارت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن القافلة الطبية التي تم تنظيمها بقرية الرياح التابعة لإدارة القنطرة غرب الصحية يومي ٤ و٥ مايو ٢٠٢٦ قد نجحت في تقديم خدمات طبية مجانية لعدد ٩٢٦ مواطن حيث استقبلت خلال يومها الأول ٤٥٥ مواطن واستقبلت ٤٧١ خلال اليوم الثاني للقافلة.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن القافلة شملت ٦ عيادات تخصصية [الباطنة، نسا، أطفال، رمد، تنظيم أسرة، أسنان]، وقد وفرت القافلة الكشف والعلاج المجاني، بالإضافة إلى خدمات الأشعة، الفحوصات المعملية، التثقيف الصحي، وصرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة، كما تم عمل تحويلات لعدد من الحالات لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل.

وحرصت وكيل وزارة الصحة على الاستماع للمواطنين المترددين على القافلة والتأكد من رضائهم عن الخدمة الطبية وصرف الأدوية بالمجان، كما أكدت على دور التثقيف الصحي في تناول الموضوعات الصحية التي تمس المواطنين في ندوات التوعية والتثقيف الصحي مثل الوقاية من مرض السعار وتنظيم الأسرة والتربية الإيجابية والحد من استخدام المضادات الحيوية.

وأوضحت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت عدد ١٧٨ مواطنًا بعيادة الباطنة، وعدد ٨٦ سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٦٥ سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد ١٦٥ حالةً بعيادة الأطفال، بينما استقبلت عدد ٧٨ حالة بعيادة الأسنان، وأخيرًا عيادة الرمد استقبلت ١١٣ مواطن، فضلًا عن خدمات الفحص المبكر للأمراض المزمنة ووحدة الأشعة ومعمل الطفيليات، كما تم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

بالصور

فيروس مميت في صمت.. هانتا ينتقل من الفئران للإنسان| اعرف الأعراض؟

إزالة 149 حالة تعد على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

أطباء يحذرون: تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير

