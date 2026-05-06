إلهام أبو الفتح
أخبار البلد

نقيب المهندسين يبحث مع رجال الأعمال تحديات المكاتب الاستشارية

الديب أبوعلي

استقبل الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، بمكتبه في مقر النقابة العامة، وفدًا من جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الدكتور المهندس الاستشاري وليد سويدة، رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بالجمعية، وذلك لتهنئته بتوليه منصب النقيب عقب فوزه بثقة الجمعية العمومية.

ضم الوفد الدكتور المهندس الاستشاري مراد ميشيل باخوم، نائب رئيس اللجنة، إلى جانب عدد من أعضاء لجنة الاستشارات الهندسية، فيما حضر اللقاء المهندس رضا الشافعي، وكيل النقابة، والدكتور المهندس مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة ورئيس اللجنة الاستشارية العليا.

وشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول واقع وتحديات ومستقبل المكاتب الاستشارية المصرية، حيث أكد نقيب المهندسين أن هذه المكاتب تمثل "رأس الحربة" في دعم الصناعة الوطنية وفتح الأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز الصادرات وجلب العملة الصعبة للاقتصاد المصري، محذرًا من التحديات التي تواجهها وأدت إلى إغلاق بعض المكاتب.

 

وتناولت المناقشات ظاهرة المكاتب الخلفية غير المرخصة التي تعمل داخل السوق المصرية دون الالتزام بالقوانين أو سداد الضرائب، وهو ما يمثل منافسة غير عادلة مع المكاتب المصرية، فضلًا عن ضعف القيمة المهنية التي تقدمها للمهندسين.

كما تم استعراض أبرز التحديات الأخرى، ومنها انخفاض الأتعاب وتأخر سداد المستحقات لدى عدد من الجهات.

وخلال اللقاء، استعرض نقيب المهندسين ملامح لائحة مزاولة المهنة الجديدة، التي تتضمن تصنيفًا مهنيًا يبدأ بالمهندس الممارس، ثم الأخصائي، وصولًا إلى الاستشاري، مع وضع ضوابط للأتعاب، داعيًا الحضور لإبداء آرائهم الفنية بشأنها.

من جانبه، أشار المهندس رضا الشافعي إلى وجود تحركات لتعديل بعض التشريعات بما يلزم المكاتب الأجنبية بالشراكة مع نظيرتها المصرية كشرط للعمل داخل البلاد.

واتفق الجانبان على تنظيم ندوة مشتركة لبحث دور المكاتب الاستشارية في دعم الصناعة وزيادة الصادرات، والخروج بتوصيات تُرفع إلى الجهات المعنية.

وفي ختام اللقاء، أهدى وفد جمعية رجال الأعمال درع الجمعية لنقيب المهندسين، مؤكدين ثقتهم في قدرته على تطوير المهنة وخدمة مصالح المهندسين، معربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة.

أكلات تقوي المناعة في الصيف وتحميك من الفيروسات.. اختيارات بسيطة وفعالة يوميًا
فيروس هانتا
ازالة تعدي
تسخين الأرز بالطريقة دي ممكن يسبب تسمم خطير
