بعد 15 عاما.. كريم رمزي يكشف عن تجربته مع إصابة نجله بالتوحد

شارك الإعلامي كريم رمزي جمهوره تجربتة بعد أكتشاف أصابة نجلة بمرض التوحد وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب كريم رمزي :في ٢٠١٢ الدكتورة وشها اتغير بعد ما كشفت عليه كان عنده سنتين ، قالت لنا وقتها انه مصاب بالتوحد ،عشت وقتها ايام صعبة جدا ، ربنا بس اللي عداني منها.

وتابع:بعد كدة عرفت انها كانت اهم نعمة ربنا ادهاني وكل حاجة كويسة حصلتلي وبتحصلي في حياتي بسببه .

و استكمل :كل حاجة ربنا نجاني منها بسببه كل خير في حياتي بسببه،النعمة اللي غيرتني وخلتني بشوف الدنيا تافهة جدا .. كل حاجة بقيت بالنسبالي سهلة ومتستاهلش وكل الناس حلوة.

و أضاف :عدينا مع بعض بأيام صعبة كتير .. كانت اصعب عليه .. بس هو دايما كان بطل وبيعدي ويعدينا معاه.

و أختتم :كريستيانو البطل النهاردة ١٥ سنة.. ولسة بتسند عليه بروحي علشان هو النفس اللي بتنفسه في الدنيا .. وطول ما هو جنبي انا واقف على رجلي .