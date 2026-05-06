أمانة عامل نظافة أسواني بموقع المسلة الناقصة.. أعاد محفظة سائحة أجنبية

مواقف إنسانية متكررة تعكس المعدن الأصيل لأهالى أسوان ، ليجسدوا دائماً نماذج مشرفة يحتذى بها في الأمانة والعزة والقيم النبيلة .

ونستعرض القصة الكاملة لأحد هذه النماذج المشرفة ، ليكون بطل قصتنا وحكايتنا اليوم ، المواطن الأسوانى رمضان محمد أحمد المسئول عن النظافة العامة داخل منطقة المسلة الناقصة الأثرية والتاريخية .

وتتمثل القصة كما يرويها العامل رمضان في أنه عثر على محفظة تخص سائحة أجنبية كانت قد فقدتها أثناء زيارتها للموقع ضمن فوج سياحى .

فوج سياحى

وأوضح بأنه أثناء قيامه بعمله اليومى داخل المسار السياحى عثر على المحفظة، والتي تبين أنها تحتوى على مبالغ مالية بعملات أجنبية ومحلية، إضافة إلى بطاقات إئتمانية.

ولم يتردد لحظة بل بادر على الفور بتسليمها إلى مسئولى منطقة المسلة الناقصة ، ونتيجة لهذا التحرك والتصرف السريع منها ، نجح المسئولين الموقع من الوصول إلى السائحة قبل مغادرتها مدينة أسوان ، وتم تسليم المحفظة كاملة بمحتوياتها .

وأعرب أفراد الفوج السياحى والمرشد المرافق عن تقديرهم لهذا التصرف النبيل ، مؤكدين أنه يعكس صورة مشرفة عن المصريين، ويبعث برسالة إيجابية للعالم حول أمانة الشعب المصري وحسن تعامله مع الزوار.