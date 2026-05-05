محافظ أسوان يتفقد بيت ثقافة كلابشة بمركز نصر النوبة

قام المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، بتفقد بيت ثقافة كلابشة بمركز نصر النوبة، وذلك في إطار متابعة المشروعات الثقافية والتنموية التي تهدف إلى رفع الوعي ودعم الأنشطة المجتمعية في المحافظة.

ويمتد بيت الثقافة على مساحة 800 متر مربع، ويحتوي على مسرح صيفي، مكتبات (للأطفال وكبار السن)، وقاعات مخصصة للحرف اليدوية والفنون.

وشهد المحافظ عروضاً فنية وأعمالاً يدوية لسيدات المنطقة، ووجه بضرورة تزويد المكتبة بإصدارات كتب جديدة ومتنوعة، من أجل التوسع في اكتشاف وتنمية المواهب لدى الشباب والأطفال، ودعم الحرف اليدوية التي تعبر عن الهوية المحلية، تعزيز دور بيوت الثقافة كمنارات لبناء الإنسان وتنمية الوعي.