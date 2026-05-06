في حملات تموينية مكثفة.. ضبط سيارات تهرب السولار فى أسوان

تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جهود مفتشى التموين، وذلك فى ضوء متابعته اللحظية لجهود ضبط منظومة تداول المواد البترولية للتزود بالوقود والمحروقات.

وأثناء مرورهم، لفت نظرهم تواجد سيارة نقل ثقيل (شاسيه) على مدار 4 أيام فى نفس التوقيت على محطة الوقود، وعلى الفور تم المداهمة عليها، وعلى باقى السيارات بالمحطة.

وتمكنوا من ضبط السيارة، و2 سيارة أخرى يقوم سائقاها بتعبئة السولار من خلال تنكات مخالفة مُثبتة بالسيارة، لاستخدامها فى التهريبه لبعض العاملين لأنشطة غير مشروعة، وتم تسليم السيارات والسائقين للأجهزة الأمنية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد اعترف سائق السيارة بأنه يقوم بتهريب كميات السولار ونقلها لاحد الأماكن لاستخدامها فى أعمال غير مشروعة.

كما تم التحفظ على 3 سيارات أخرى لعدم وجود رخصة قيادة لدى سائقيها، وأيضاً لعدم وجود رخصة للسيارات التى يستقلونها.

ووجه محافظ أسوان باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال سائق السيارة وجميع المخالفين، مع تشديد الرقابة التموينية بشكل يومى على جميع محطات الوقود، وعدم السماح بتموين السيارات غير المرخصة أو المنتهية التراخيص.