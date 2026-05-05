محافظ أسوان: الانتهاء من تطوير وحدة طب الأسرة بكلابشة خلال شهرين

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، لقاء الجماهيري مع الأهالي بمدينة كلابشة.

وتأتي الزيارة ضمن تقليد جديد يتبعه المحافظ لعقد لقاءات ميدانية مباشرة مع المواطنين في مختلف القرى والمدن؛ للوقوف على المشكلات ووضع حلول فورية لها وفق الإمكانيات المتاحة.

ووجه المحافظ بتنفيذ إجراءات عاجلة لخدمة أهالي كلابشة، منها:

قطاع الصحة: سرعة الانتهاء من تطوير وحدة طب الأسرة وتشغيلها خلال شهرين.

البيئة والصحة العامة: توفير سيارة لرش المبيدات بالتنسيق بين مديرية الصحة والوحدة المحلية.

كما استمع المحافظ لمطالب أهالي كلابشة وقرى نصر النوبة في قطاعات حيوية تشمل:

الصرف الصحي والتعليم.

الشباب والرياضة والثقافة.

التوجيه بدراسة كافة المطالب للعمل على تلبیتها.

وأعرب الأهالي عن شكرهم للمحافظ على تواجده الميداني، وقام ممثلو المدينة بإهدائه درعاً تذكارياً تقديراً لجهوده في متابعة المشروعات الجارية والاستماع لمطالبهم.

ويعكس اللقاء سعى المحافظة لتعزيز التواصل المباشر مع الشارع الأسواني وتسريع وتيرة التنمية وتحسين مستوى الخدمات.